Почему авиабилеты с ДВ взлетели в цене потребовали ответа у Путина дальневосточники

Почему авиабилеты с ДВ взлетели в цене требуют ответа у Путина дальневосточники. Фото: С сайта президента РФ

Президент РФ во время "Прямой линии" рассказал какие меры будут приняты

7 июня, PrimaMedia. Волонтеры и дальневосточники во время "Прямой линии" задали Путину вопрос, связанный с высокой стоимостью авиабилетов с Дальнего Востока на "материк", в частности из Приморского края. В обращении к президенту россияне спросили, почему субсидированные авиабилеты разлетаются всего за несколько дней, а "обычные" билеты взлетают в цене до небес, особенно в летний период. Глава государства рассказал какие меры будут приняты, сообщает ИА PrimaMedia.

Приморцы в ходе "прямой линии" пожаловались Путину на подорожание авиабилетов Москва-Владивосток.

"На перелет в одну сторону мы семьей должны потратить порядка 150 тысяч рублей",— с возмущением сообщил корреспондент Путина"

В качестве мер для решения ситуации президент РФ Владимир Путин предложил расширить географию, время применения и категорий субсидий по льготам на перелеты на Дальний Восток.

"Давайте начнем с удорожания билетов из Владивостока в другие части России [...] Есть программы, которые субсидируют перелеты. Первое, что нужно сделать, это расширить географию и время применения таких субсидий. И самое главное — вчера или позавчера было принято решение об обнулении НДС на такие перевозки", — дал ответ Владимир Путин.

Он также пообещал развивать авиастроение и судостроение для решения проблем транспорта на Дальнем Востоке.