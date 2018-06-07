"Мы вас выбрали, почему бензин дорожает?" - Путину задали гневный вопрос на "Прямой линии". Фото: Скриншот прямого эфира

"Мы вас выбрали, почему бензин дорожает?" - Путину задали гневный вопрос на "Прямой линии"

Глава государства объяснил рост цен на топливо ошибками

7 июня, PrimaMedia. Владимиру Путину в ходе видеообращения во время "Прямой линии" задали больной вопрос о росте цен на топливо. "Мы вас выбрали в марте, почему дорожает бензин?", — с таким вопрос к Путину обратился один из россиян. Взлет цен на бензин Путин объяснил ошибками регулирования, передает ИА PrimaMedia.

"Правительство уже приняло ряд решений по ограничению цен на бензин, — ответил президент РФ, — Недопустимый рост цен на бензин стал результатом ряда ошибок в регулировании этой сферы".

Как пояснил министр энергетики Александр Новак в ходе видеосвязи, ряд мер — в частности, снижение акциза на бензин – начали работать уже с 1 июня и принесли первые результаты: рост цен остановлен. Он также отметил, что дефицита бензина на внутреннем рынке нет.

В ходе эфира зрителям показали "фотожабу" на заправке, героем которой является сам президент РФ.

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