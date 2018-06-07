Обманутые дольщики из Владивостока попали на прямую линию Путина

Митинг во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Президент напомнил об ответственности губернаторов и заслушал главу Минстроя по предложениям

7 июня, PrimaMedia. Проблему обманутых дольщиков сразу по нескольким регионам страны донесли до президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии, которая проходит сегодня, 7 июня. Один из случаев касается комплекса, который должны были построить по федеральной программе "Жилье для российской семьи" в Снеговой пади во Владивостоке. Президент заявил, что ответственность за решение этого вопроса – на губернаторах. В свою очередь, глава департамент градостроительства Приморья Максим Веденев еще днем встретился с дольщиками и рассказал им о новом застройщике, сообщает ИА PrimaMedia.

На прямую линию к Владимиру Путину обратились обманутые дольщики. Ведущий телепрограммы зачитал письма из Липецка и Владивостока. По приморской столице речь шла конкретно по комплексу "Д" в Снеговой пади.

Отвечая на вопрос, Путин сказал, что ситуация связана с недостаточно внятным регулированием в этой сфере, а объем строительства очень большой. 3,4 трлн рублей находятся в долевом строительстве. На сегодняшний день насчитывается примерно 1,1 миллиона договоров долевого участия.

"Мы должны перейти к цивилизованному строительству жилья — без привлечения средств граждан", — заявил Путин. По его с 15 июля 2019 года будет прекращено подписание договоров о долевом строительстве. Этот способ строительства заменит ипотека.

Министр строительства Александр Якушев сказал, что в качестве переходного варианта разработан новый метод. Средства дольщиков будут сконцентрированы на счету, неподконтрольном застройщику. Строительная фирма под эти средства откроет в банке кредитную линию. А получит эти деньги после того, как жильцам будут выданы ключи от квартир. Из этих средств будет покрыт кредит и получена прибыль, заверил министр.

Что касается конкретных случаев, то глава государства не делал на них акцент и глав названных регионов не стал заслушивать, хотя они были на связи. Однако он напомнил об ответственности за эту проблематику со стороны губернаторов. Вместе с тем, за несколько часов до прямой линии с президентом департамент градостроительства Приморья отчитался о найденном решении проблемы по тому случаю, о которым доложили Владимиру Путину.

Глава директора департамента градостроительства Максим Веденев встретился сегодня с дольщиками и рассказал им о перспективах достройки объектов, возводимых по госпрограмме "Жилье для российской семьи". В частности он сообщил, что строительство комплекса "Д" в микрорайоне "Снеговая Падь", прерванное из-за финансовых сложностей у предыдущих подрядчиков, возобновит резидент Свободного порта Владивосток – ООО "Восточный Луч" в ближайшие месяцы.

Соглашение между краевым предприятием "Примкрайстрой" и компанией "Восточный Луч" о достройке проблемных домов уже подписано.

"Строители начнут работы на четырех домах – №2,4,25 и 26 – их планируется сдать до конца 2019 года. Вторую очередь – дом №3 строители также готовы ввести в эксплуатацию не позднее четвертого квартала 2019 года, а дом №1 – к концу 2020 года. Строительство будет вестись за счет собственных средств компании", — цитирует заместителя генерального директора ООО "Восточный Луч" Игоря Козлова.

Ранее сообщалось, что комплекс "Д" Снеговой Пади во Владивостоке требует 1,5 млрд рублей и три года на достройку. В настоящее время краевые власти ведут поиск кредитора, готового предоставить займ в размере 1 млрд рублей на достройку объектов. Еще 500 млн рублей выделено из бюджета Приморья на строительство инженерной инфраструктуры.

Заместитель директора "Восточного Луча" рассказал, что у компании есть опыт строительства по федеральной программе. Так, компания уже построила в микрорайоне "Зеленый угол" и в декабре 2017 года сдала в эксплуатацию первый дом по программе "Жилье для российской семьи". Кроме того, ведется строительство еще ряда коммерческих жилых объектов.

Гендиректор ООО "Восточный луч" Владислав Дарьинский поделился, что его компания планирует построить в данном микрорайоне еще несколько домов и объекты социальной инфраструктуры. В частности два детских сада, и разбить сквер. Дольщики выразили обеспокоенность соблюдением сроков строительства домов. Максим Веденев и руководство "Восточного Луча" заверили людей, что сроки будут жестко контролироваться.

Отметим, строительство шести домов по программе "Жилье для российской семьи" в микрорайоне Снеговая Падь началось три года назад. Первоначально предполагалось, что дома будут сданы до конца 2017 года, однако у компании-застройщика не хватило оборотных средств для достройки объектов.