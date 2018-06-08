Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Р. Гольдштейн: На «Прямой линии» Президент озвучил конкретные меры для развития страны

Ответы Владимира Путина на вопросы, волнующие граждан России, обозначили характер действий для социально-экономического развития страны

8 июня, PrimaMedia. Ответы Президента Владимира Путина на вопросы, волнующие граждан России, обозначили конкретное направление и характер действий для социально-экономического развития страны. Такое мнение высказал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн, комментируя "Прямую линию", которая состоялась 7 июня.

— "Прямая линия" — очень востребованный формат, благодаря которому жители страны могут напрямую задать Президенту волнующие их вопросы и, что самое важное, получить на сто процентов достоверные ответы и помощь в решении проблемы. Спектр вопросов был крайне широким: от международной повестки до частных ситуаций россиян. Традиционно, наиболее всего граждан интересовал социальный блок и рост благосостояния населения, что находится в прямой зависимости от экономики. По каждому направлению, будь то пенсионная реформа, здравоохранение, образование, жилищное строительство, трудовая занятость и многое другое, — Президент давал развернутый, исчерпывающий ответ, включающий в себя не только текущую ситуацию, но и конкретные меры, которые будут предприниматься для достижения высоких темпов социально-экономического развития, — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.

Отдельно парламентарий отметил нововведение в "Прямой линии-2018" — подключение в он-лайн режиме губернаторов всех субъектов Федерации и министров Правительства.

"Такой формат позволил услышать мгновенный ответ и пояснение региональных властей по частным проблемам жителей городов и поселков. Считаю такое нововведение важным и эффективным, ведь решение многих вопросов находится в компетенции местных властей. Поэтому непосредственное, личное участие глав регионов в "Прямой линии" будет способствовать скорейшему разрешению проблемных ситуаций, с которыми обращались жители", — отметил сенатор Гольдштейн.

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