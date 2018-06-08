Бизнес. 09:35
Инструменты Минвостокразвития для инвесторов представили на МедиаСаммите-2018. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia
МедиаСаммит

Инструменты Минвостокразвития для инвесторов представили на МедиаСаммите-2018

В ведомстве полагают, что и бизнесу, и СМИ одинаково необходима открытая информация о поддержке для потенциальных инвесторов

8 июня, PrimaMedia. Главное событие медиаотрасли Дальнего Востока – пятый юбилейный МедиаСаммит проходит во Владивостоке. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Для участников было подготовлено более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Полезную информацию можно также получить на традиционной выставке, организованной на площадке форума. Один из стендов посвящен инструментам поддержки, предоставляемым министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока для потенциальных инвесторов, сообщает ИА PrimaMedia.

— На стенде Минвостокразвития представлены общие инструменты поддержки, предоставляемые министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и подведомственными организациями для потенциальных инвесторов, — сказал руководитель офиса во Владивостоке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Андрей Майоров. — Наше участие в Дальневосточном МедиаСаммите вызвано необходимостью предоставления полной и достоверной информации обо всех инструментах поддержки, которые есть в России, и о предоставлении единого окна инвестора для потенциальных инвесторов. Прежде всего, должна быть открытая информация, доступная для всех, включая журналистов.

1 / 5

Напомним, министерство по развитию Дальнего Востока является одним из организаторов Дальневосточного МедиаСаммита-2018, в свою очередь глава Минвостокразвития Александр Козлов принял участие в работе форума. В первый день саммита он стал участником встречи полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева с дальневосточными блогерами.

1 / 2

"Мы на базе Минвостокразвития будем поддерживать проект по привлечению молодежи. Более того, планируем в рамках одного из наших институтов развития подключить дальневосточные университеты к этой работе и организовать программы по стажировке на западе. Чтобы молодежь, которая живет на Дальнем Востоке, понимала, что может пройти практику и получить нужные навыки на западе, а после трудоустроится на тех новых проектах, которые сегодня создаются здесь, на их родной земле", — заявил министр на встрече.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

"Люди хотят читать о людях" - лайфхак от Владимира Касютина

07 июня, 16:40

Евгений Костюков: МедиаСаммит способствует углублению диалога между властью и массмедиа

07 июня, 16:20

МедиаСаммит-2018: Бренд «Сделано в России» нужен российским экспортерам – эксперты

07 июня, 15:30

Виртуальная реальность, глобалмедиа, звуковые сообщения – тренды медиа будущего

07 июня, 15:20

Родион Скрябин: все нововведения должны освобождать руки сотрудников и приносить трафик

07 июня, 14:35

Картина дня

Обманутые дольщики из Владивостока попали на прямую линию Путина

07 июня, 21:05

Писатель Сергей Шаргунов задал вопрос Путину с фестиваля "ЛиТР - 2018" во Владивостоке

07 июня, 20:35

"Полгектара - больше нет" и 55 тысяч рублей за билет до Москвы - приморцы жалуются Путину

07 июня, 11:15

Соглашение по переносу нефтебазы из Владивостока подпишут на ВЭФ

07 июня, 13:55

Нептун поселится на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

06 июня, 19:25

Туристка из Китая сорвалась с видовой площадки во Владивостоке
И пришел «Меркурий»: почему рынок продовольствия Дальнего Востока с тревогой ждет 1 июля
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia