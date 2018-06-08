Инструменты Минвостокразвития для инвесторов представили на МедиаСаммите-2018. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

В ведомстве полагают, что и бизнесу, и СМИ одинаково необходима открытая информация о поддержке для потенциальных инвесторов

8 июня, PrimaMedia. Главное событие медиаотрасли Дальнего Востока – пятый юбилейный МедиаСаммит проходит во Владивостоке. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Для участников было подготовлено более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Полезную информацию можно также получить на традиционной выставке, организованной на площадке форума. Один из стендов посвящен инструментам поддержки, предоставляемым министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока для потенциальных инвесторов, сообщает ИА PrimaMedia.

— На стенде Минвостокразвития представлены общие инструменты поддержки, предоставляемые министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и подведомственными организациями для потенциальных инвесторов, — сказал руководитель офиса во Владивостоке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Андрей Майоров. — Наше участие в Дальневосточном МедиаСаммите вызвано необходимостью предоставления полной и достоверной информации обо всех инструментах поддержки, которые есть в России, и о предоставлении единого окна инвестора для потенциальных инвесторов. Прежде всего, должна быть открытая информация, доступная для всех, включая журналистов.

Стенд Минвостокразвития. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Стенд Минвостокразвития. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Стенд Минвостокразвития. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Стенд Минвостокразвития. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Стенд Минвостокразвития. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 5

Напомним, министерство по развитию Дальнего Востока является одним из организаторов Дальневосточного МедиаСаммита-2018, в свою очередь глава Минвостокразвития Александр Козлов принял участие в работе форума. В первый день саммита он стал участником встречи полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева с дальневосточными блогерами.

Встреча с Юрием Трутневым. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Встреча с Юрием Трутневым. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 2

"Мы на базе Минвостокразвития будем поддерживать проект по привлечению молодежи. Более того, планируем в рамках одного из наших институтов развития подключить дальневосточные университеты к этой работе и организовать программы по стажировке на западе. Чтобы молодежь, которая живет на Дальнем Востоке, понимала, что может пройти практику и получить нужные навыки на западе, а после трудоустроится на тех новых проектах, которые сегодня создаются здесь, на их родной земле", — заявил министр на встрече.