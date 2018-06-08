"Телекарта" приглашает в путешествие по великим рекам России. Фото: http://ocean-media.su

Сегодня телеканал OCEAN TV создает цикл документальных фильмов о Волге

8 июня, PrimaMedia. Федеральный спутниковый оператор "Орион" (бренд "Телекарта") совместно с телеканалом OCEAN-TV проводят всероссийский конкурс "Путешествуй с Телекартой". Участники конкурса по всей России будут соревноваться в декорировании оранжевого кораблика – символа документального мультимедийного проекта "Великие реки России". Победители конкурса получат комплекты спутникового оборудования "Телекарта", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

"Великие реки России" – новый масштабный проект телеканала OCEAN-TV, который реализуется при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ, Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и автономного некоммерческого общества "Русское океанографическое сообщество".

Это первая за прошедшие 100 лет полномасштабная экспедиция по Волге, цель которой – создать единый информационный медиапроект о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек России. Эта экспедиция, по сути, повторяет дореволюционный маршрут путешествия знаменитого нижегородского фотографа Максима Дмитриева. Он изучал жизнь на Волге, создавая яркие живые фотографии деревенского быта, шумных ярмарок и красоты российской глубинки.

Сегодня телеканал OCEAN TV создает цикл документальных фильмов "Великие реки России. Волга". Это фильм о реке, о времени и о судьбе.

Всероссийский конкурс "Путешествуй с "Телекартой" будет проходить c 06 по 19 июня 2018 года. Принять в нем участие может любой желающий. Для этого нужно ознакомиться с опубликованными на сайте телеканала OCEAN-TV фотографиями бумажного оранжевого кораблика, который путешествует вместе со съемочной группой от самого истока Волги, сложить из бумаги любой кораблик и украсить его на свой вкус. Фото готовой работы организаторы просят прислать по адресу velikiereki@yandex.ru или разместить на своих страницах в "Фейсбуке" или "ВКонтакте" с хэштэгом #ОранжевыйКораблик.

Следить за информацией о результатах конкурса можно на сайте телеканала OCEAN-TV и спутникового телевидения "Телекарта", а также в группе в Facebook.

Финалисты будут объявлены 18 июня. Главный критерий отбора победителей – максимальное проявление творческих способностей.

Авторы пяти лучших работ получат в подарок комплект оборудования для подключения спутникового телевидения "Телекарта". В подарочный комплект входит флагманский интерактивный спутниковый приемник M1 от ведущего мирового производителя телевизионных приставок – компании Humax. Это полноценный компактный медиацентр, поддерживающий большинство известных стандартов воспроизведения медиаконтента. Он позволяет организовать телепросмотр, подключившись к спутниковому телевидению "Телекарта" или предустановленному интернет-сервису "Телекарта Онлайн", включая все дополнительные пакеты и онлайн-сервисы. Приемник воспроизводит медиафайлы с различных внешних носителей, в том числе из локальной домашней сети. В М1 предусмотрена электронная программа передач на экране телевизора (EPG), запись вещания с помощью цифрового видеорекордера (PVR), воспроизведение видео и фотоизображений, проигрывание музыки через USB.

"Большая часть абонентов спутникового телевидения "Телекарта", а их сегодня более 3 млн, проживает в удаленных от центра населенных пунктах, где очень значима любая возможность почувствовать себя частью огромной страны. Поэтому наша компания традиционно оказывает поддержку проектам и инициативам, связанным с развитием российских территорий. Мы надеемся, что конкурс получит отклик среди россиян, объединит города и села нашей необъятной страны и поможет привлечь внимание к социально-экономическим и экологическим вопросам, возникающим вокруг великих рек России", — сказал директор по маркетингу ГК "Орион" Дмитрий Жичин.