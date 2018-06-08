По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 28 человек, восемь единиц техники. Фото: ИА PrimaMedia

Пожарная тревога прервала экзамен в одном из вузов Владивостока

Произошло задымление в столовой, из-за чего студентов эвакуировали из здания университета

8 июня, PrimaMedia. Пожарная тревога стала причиной эвакуации студентов и персонала из здания ВГУЭС во Владивостоке, где проходили экзамены. Задымленным оказался первый этаж вуза, где находится зимний сад. Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального МЧС, произошло задымление в столовой, из-за чего сработала пожарная сигнализация и система эвакуации.

— Самого возгорания не было, случилось задымление в помещении столовой, где повар пролила масло на плиту. В результате пошел сильный дым, сработала автоматическая противопожарная сигнализация и система управления эвакуации. Персонал сработал грамотно и быстро, людей в помещениях находилось мало, всех своевременно вывели на улицу. Огнеборцами средства пожаротушения не применялись.Сейчас идет проветривание помещений, — рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью.

Завершив разведку, пожарные убыли к месту постоянной дислокации. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 28 человек, восемь единиц техники.

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