Администрация Приморья. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Губернатора Приморья выберут 9 сентября

В этот же день пройдут дополнительные выборы депутатов краевого парламента по одномандатным избирательным округам №4 и №6

8 июня, PrimaMedia. Досрочные выборы главы Приморского края состоятся 9 сентября 2018 года. Соответствующее решение принято сегодня на внеочередном заседании Законодательного собрания. В этот же день по решению краевого парламента пройдут дополнительные выборы депутатов краевого парламента по одномандатным избирательным округам №4 и №6, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Как сообщил коллегам заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Юрий Корсаков, в соответствии с действующим законодательством в случае досрочного прекращения полномочий главы региона выборы нового руководителя проводятся в ближайшее к этой дате второе воскресенье сентября – в единый день голосования. Поскольку Указ президента РФ №462 "О досрочном прекращении полномочий губернатора Приморского края" вступил в силу 4 октября 2017 года, досрочные выборы главы Приморья должны быть назначены на 9 сентября 2018 года.

Кандидатам на пост губернатора Приморья установили фильтр

В этот же день по решению краевого парламента пройдут дополнительные выборы депутатов краевого парламента по одномандатным избирательным округам №4 и №6. Эти вакансии в Законодательном собрании образовались после того, как депутаты Александр Костенко и Константин Богданенко были назначены на должности вице-губернаторов.

Кроме того, на внеплановой сессии законодатели утвердили количество подписей, которые в соответствии с Избирательным кодексом Приморского края кандидату необходимо собрать в свою поддержку для выдвижения на должность губернатора. Согласно принятому депутатами постановлению, выдвиженец на губернаторский пост должен быть поддержан 142 депутатами представительных органов и главами муниципальных образований. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.

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