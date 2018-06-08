Ставки по рублёвым и валютным вкладам «Примсоцбанка» стали выше

Изменения коснулись пяти вкладов

8 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" повысил ставки по пяти самым востребованным вкладам. Максимальная ставка по рублёвым депозитам составила 7,2%, по валютным – 1,5% годовых, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Изменения коснулись вкладов "Пенсионный депозит" (6,8%), "Особый" (7%), "Привлекательный" (7%), "Пенсионный+" (7,2%) и "Валютный запас" (1,5%). Также ранее была увеличена эффективная ставка по вкладу "Рациональный" (6,9%) и его онлайн-версии.

"Если у вас появляются излишки денежных средств, оставлять их лежать без дела – попросту терять свои деньги за счёт инфляции, — рассказала начальник отдела депозитов и расчётных услуг населению ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Наталья Лошакова. — Вклады позволяют не только сохранить, но и преумножить накопления. Разнообразие предложений позволит клиентам вложить деньги на тех условиях, которые интересуют конкретно их".

Ознакомиться с подробными условиями по вкладам можно в офисах или на сайте банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.