Депутаты и журналисты встретились на дискуссионной площадке МедиаСаммита

Дискуссия "Парламентаризм и медиа" в рамках МедиаСаммита. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Участники пришли к мнению, что развитие публичности и увеличение информоткрытости парламента ведет к повышению уровня доверия к власти

8 июня, PrimaMedia. На Дальневосточном МедиаСаммите, который проходил в кампусе ДВФУ на острове Русском, состоялась дискуссия "Парламентаризм и медиа", которая была организована Законодательным собранием Приморского края. Модераторами секции стали заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей Кузьменко и главный редактор "Новой газеты во Владивостоке" Андрей Островский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

В работе дискуссионной площадки в качестве эксперта принял участие депутат Владимир Хмелев, а также заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Артем Самсонов, Кроме того, в обсуждении участвовали представители журналистского сообщества из Приморья, Якутии, Камчатского края и Магаданской области, политологи и молодые парламентарии.

"И для законодательной власти, и для представителей средств массовой информации априори характерна максимальная публичность, — сказал Сергей Кузьменко. – Сегодня мы на дискуссионной площадке обсудили вопросы взаимодействия, понимания общности интересов. Мы говорили и о федеральном уровне освещения вопросов парламентаризма, и об особенностях муниципальных медиа. Мы актуализировали те вопросы, которые считаем важными для парламентариев и журналистов. Мы обозначили направления работы, когда главными выгодоприобретателями становятся не депутаты и представители СМИ, а читатели, зрители, слушатели. Именно об этом мы должны, прежде всего, думать, когда дискутируем и обсуждаем вопросы, связанные с парламентаризмом и медиа".



Зампредседателя Законодательного собрания Приморья Сергей Кузьменко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Доцент департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко свое выступление на дискуссионной площадке посвятил информационной составляющей деятельности органов законодательной власти в условиях выполнения основных положений новых майских указов президента России.

"Они дают хорошую почву для более тесного взаимодействия представителей законодательных органов власти и медиа", — отметил Петр Самойленко.

Депутат Владимир Хмелев затронул тему "Муниципальные СМИ и парламентаризм". Речь шла о работе районного журналиста и его взаимодействии с муниципальной властью. В частности, Владимир Хмелев обозначил главные проблемы, возникающие у муниципальных СМИ.

"Сегодня районным газетам хочется пожелать больше смелости, — сказал Владимир Хмелев. – Над ними зачастую довлеет учредитель. В то же время, нужно проявить искусство так подать материал, чтобы он, с одной стороны, был прямой и честный, а с другой стороны, чтобы не были ущемлены интересы учредителя. Журналистика – это искусство. И в том числе искусство соблюсти баланс интересов".

Дискуссия «Парламентаризм и медиа» в рамках МедиаСаммита. Фото: пресс-служба ЗС ПК Редактор "Новой газеты во Владивостоке" Андрей Островский. Фото: пресс-служба ЗС ПК Дискуссия «Парламентаризм и медиа» в рамках МедиаСаммита. Фото: пресс-служба ЗС ПК Модераторы секции Сергей Кузьменко и Андрей Островский. Фото: пресс-служба ЗС ПК 1 / 4

Говоря о взаимодействии представительной власти и медиа, Владимир Хмелев отметил, что они должны делать шаги навстречу друг другу.

"Может быть, законодательная тематика не всегда интересна, но важно так подать газетный материал, что он заинтересует читателей", — отметил депутат.

Корреспондент "Приморской газеты" Ольга Ильченко в своем выступлении затронула проблему подачи материалов, рассказывающих о работе депутата и его законотворческой деятельности. По ее мнению, качество журналистских работ и пресс-релизов не всегда отвечает интересам читателей. "К сожалению, в своих материалах мы не рассказываем о том, какую пользу приносит тот или иной депутат, что дает избирателю его работа", — отметила Ольга Ильченко.



Корреспондент "Приморской газеты" Ольга Ильченко затронула проблему подачи материалов, рассказывающих о работе депутата. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Главный консультант управления по связям с общественностью и СМИ Законодательного собрания Приморского края Андрей Афонин свое выступление на дискуссионной площадке посвятил эффективности социальных сетей как инструмента для продвижения политической силы, а также современным приемам SMM-маркетинга. Он рассказал о работе пресс-службы краевого парламента по информированию населения через соцсети.

Участникам дискуссии были предложены кейсы для продвижения в социальных медиа, а также подробно освещены современные методы SMM, навыки микротаргетинга, успешная работа с интерфейсами.



Дискуссия "Парламентаризм и медиа" в рамках МедиаСаммита. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Депутат думы Артемовского городского округа, председатель Совета молодых депутатов Приморского края Зарина Фардзинова представила доклад на тему "Молодежный парламентаризм и средства массовой информации". Она остановилась на тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться в результате продвижения материалов о деятельности молодых парламентариев в СМИ.

"Я считаю, что те журналисты, которые сегодня формируют региональную повестку, должны говорить и о том, что происходит на местах, в небольших поселениях. Там происходят события, на которых стоит акцентировать внимание СМИ, — отметила Зарина Фардзинова. – Я считаю, что журналисты могут стать для представителей общественности, для депутатов партнерами, с которыми можно продвигать те или иные инициативы, а они всегда касаются конкретной проблемы отдельно взятого гражданина".

Подводя итоги дискуссионной площадки "Парламентаризм и медиа", отмечено, что состоялся познавательный и плодотворный диалог представителей четвертой власти и власти законодательной. В конце дискуссии участники сошлись во мнении, что развитие публичности и увеличение информационной открытости парламентских органов ведет к повышению уровня доверия к деятельности властных структур.