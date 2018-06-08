Виновны: присяжные вынесли вердикт по "громкому" убийству сотрудницы МВД во Владивостоке

Заказ на Жанну Семенцову сделал ее бывший муж

8 июня, PrimaMedia. Коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда провозгласила обвинительный вердикт пяти подсудимым по делу о похищении и убийстве жительницы Владивостока Жанны Семенцовой в апреле 2013 года. Заказ на убийство своей бывшей жены, сделал ее экс-супруг из-за 2 млн рублей, которые он должен был ей вернуть, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой сайт прокуратуры Приморья.

Присяжные заседатели сочли доказанным, что весной 2013 года бывший муж девушки, не желая передавать ей 2 млн рублей в качестве выкупа доли в квартире, решился на ее убийство. Пообещав миллион рублей, он привлек к совершению преступления своего знакомого, который, в свою очередь, для этих целей привлек еще троих лиц.

В апреле этого же года злоумышленники выследили девушку в лифте дома по ул. Нейбута во Владивостоке, где напали на нее, нанеся удар по голове. После этого потерпевшую перевезли в гараж, где один из нападавших убил девушку, нанеся ей удар трубой по голове. Тело убитой подсудимые вывезли в лес в районе бухты Стеклянной, сожгли и закопали.

ИА PrimaMedia подробно рассказывало об этой истории. 23 апреля 2013 года во Владивостоке ушла из дома и не вернулась 29-летняя женщина. Через несколько дней региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи выдвинули сразу несколько версий. По одной из них, к убийству женщины был причастен ее бывший муж. Однако он категорически отрицал свою причастность, но через несколько дней Следственный комитет все-таки распутал громкое дело. По подозрению в совершении преступления задержали пятерых местных жителей 1980, 1992, 1980 и 1995 года рождения, среди которых, как изначально предполагали следователи, бывший муж Жанны Семенцовой 1980 года рождения.

Юридическая оценка действиям подсудимых будет дана председательствующим судьей по итогам обсуждения последствий вердикта. В соответствии с уголовно-процессуальным законом после вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением наказания.