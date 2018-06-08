Внесены изменения в краевой закон об обеспечении жильем детей-сирот в Приморье. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Общий вопрос ведения срочной очереди остается в ведении департамента образования

8 июня, PrimaMedia. Депутаты краевого парламента на внеочередном заседании рассмотрели корректировки закона "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Приморского края". Предварительно законопроект прошел обсуждение в комитете ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Заксобрания.

Проект закона депутатам представила врио вице-губернатора Приморского края Ирина Мануйлова. Она, в частности, рассказала, что документ предусматривает передачу полномочий функции приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья от департамента образования и науки к департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края, оптимизацию механизма получения недостающих для постановки детей-сирот на специализированный жилищный учет и включения в сводный список сведений и документов, уточнение порядка включения детей-сирот в сводный список.

Также в законопроекте детализирован перечень документов, необходимых для принятия детей-сирот на специализированный жилищный учет, что позволит органам опеки и попечительства более тщательно поверять нуждаемость детей-сирот в жилых помещениях до момента принятия органами опеки решения о постановке их на специализированный жилищный учет и уточнены действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, что позволит предотвратить необоснованный отказ органов опеки и попечительства в принятии детей-сирот на специализированный жилищный учет в случаях отчуждения ими жилого помещения, изначально непригодного для проживания либо не соответствующего учетным нормам площади, что улучшает положение данной категории граждан. Помимо этого, документ ускоряет процедуру подписания детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений.

Общий вопрос ведения срочной очереди остается в ведении департамента образования.

Изменения в закон вступят в силу с 1 июля нынешнего года. В новой редакции закона также указано, что в отношении правоотношений по приобретению жилых помещений в соответствии с частью 4 статьи 7 данного закона Приморского края, возникших до вступления в силу принятых сегодня поправок, уполномоченный орган обеспечивает надлежащее заключение и исполнение контрактов по объявленным аукционам в электронной форме с соблюдением порядка, предусмотренного ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Этот закон призван упростить процедуру получения жилья детьми-сиротами. Разработанные изменения снимают ряд формальных моментов, детализируют статьи закона, чтобы краевой закон "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Приморского края" действительно начал работать, чтобы выделяемые на решение этого вопроса средства расходовались эффективно, и мы, наконец, продвинулись в решении этого наболевшего вопроса", — отметил по итогам заседания руководитель фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Приморского края, депутат комитета по социальной политике и защите прав граждан Сергей Слепченко. Он также добавил, что при разработке закона были учтены мнения работников социальной защиты и специалистов профильного комитета Заксобрания.

"Этот законопроект принят в рамках того комплекса мероприятий, который сегодня принимается депутатами краевого Законодательного собрания совместно с администрацией Приморского края для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот, – отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. — Это и законопроект, который мы сегодня рассмотрели, и принятый недавно закон о компенсации арендной платы тем детям-сиротам, кому еще не предоставлена положенная по закону квартира.

Также в краевом парламенте проходит обсуждение проект закона о предоставлении на льготных условиях участка земли для застройщика, если часть построенных квартир будет передана для данной категории граждан. Помимо этого, с участием депутатского корпуса администрацией Приморского края проведены рабочие совещания, где решались вопросы временной регистрации детей-сирот, прорабатывался механизм трудоустройства и постановки на учет в центре занятости населения, обеспечения их детей местами в детских садах и школах, что тоже связано с вопросами временной регистрации. Это позволило выработать новые подходы к решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот. В настоящее время мы формируем пакет необходимых изменений в федеральное законодательство, с которыми планируем выйти в Федеральное собрание. Речь идет, в том числе, и о жилищных сертификатах для данной категории граждан".