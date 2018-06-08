Трех депутатов парламента Приморья выдвинули на госнаграду

Игорь Чемерис, Галуст Ахоян, Джамбулат Текиев. Фото: ИА PrimaMedia

Глава региона представил на медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Игоря Чемериса, Джамбулата Текиева и Александра Ролика

8 июня, PrimaMedia. Законодательное собрание Приморского края на внеочередном заседании в пятницу, 8 июня, поддержало кандидатуры депутатов Игоря Чемериса, Джамбулата Текиева и председателя парламента Александра Ролика на представление к награждению медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Следующее слово – за полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, сообщает ИА PrimaMedia.

Инициатором представления выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Как сказано в обращении к парламенту за подписью вице-губернатора Андрея Ларина, врио губернатора принял решение о представлении к награждению медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени председателя Заксобрания Александра Ролика, председателя комитета по региональной политике и законности Джамбулата Текиева и председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса. Мотивировочная часть в обращении не указана.

Депутаты поддержали данные кандидатуры. Далее заявка пойдет к полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, после чего через различные инстанции в администрацию президента. Окончательное решение по кандидатурам принимается президентом РФ.

"По награждению долгая процедура. Будет серьезный отбор "по весу", "по росту" и по другим критериям. Мы свою точку высказываем, можем одобрить кандидатуры, внесенные врио губернатора. А дальше по процедуре дело пойдет в Москву", — пояснил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Дмитрий Новиков.

В настоящее время в стране медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены более 2 тысяч человек. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности. А также за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные заслуги во время прохождения военной службы; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.

Высшей степенью медали является I степень, дающая право при новых заслугах на награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Награждение производится последовательно: медалью II степени, потом медалью I степени.

Кого еще из депутатов представляли на медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

В 2016 году председатель комитета Заксобрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис внес на представление кандидатуру председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна. Законодательное собрание одобрило кандидатуру. В биографии депутата строки о полученной награде пока не появилось.

Недавно награжденные

В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении более 250 человек госнаградами, в том числе и двух жителей Приморского края.

Согласно указу от 24 января за личный вклад в дело защиты экономической безопасности РФ медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров и заместитель начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста Наталья Бережная.

На днях медали ордена "За Заслуги перед Отечеством" II степени был удостоен художественный руководитель Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького, заместитель председателя комитета Заксобрания по социальной политике и защите прав граждан Ефим Звеняцкий за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени на мероприятии, посвященному Дню России, которое прошло 6 июня, вручили слесарю по ремонту подвижного состава пассажирского вагонного депо Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" (Владивосток) Валерию Булынину и старшему электромеханику филиала ОАО "РЖД" Василию Ястребкову.