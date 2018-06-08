Андрей Тарасенко хочет пригласить Путина на погранпереход в Приморье

Пограничный. Фото: ИА PrimaMedia

Глава приморского региона рассказал о планируемой встрече с президентом России в Китае

8 июня, PrimaMedia. Глава Приморского края Андрей Тарасенко рассказал, что хочет пригласить Владимира Путина на один из многострадальных пунктов пропуска на границе с Китаем, сообщает ИА PrimaMedia. Озвучить свое приглашение он может уже в ближайшее время в рамках государственного визита президента России в Китайскую Народную Республику, который начинается сегодня, 8 июня. Андрей Тарасенко вошел в состав российской делегации.

Как сообщается на официальном сайте президента России, в рамках визита в пятницу, 8 июня, в Пекине состоятся переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Будет рассмотрен весь комплекс вопросов российско-китайского партнёрства и стратегического взаимодействия, в том числе ход реализации масштабных совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленной кооперации. Запланирован также обмен мнениями по международной повестке дня. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

По информации пресс-службы администрации края, Андрей Тарасенко в составе российской делегации примет участие в ряде официальных мероприятий.

О том, что в Китае может состояться личная встреча Тарасенко и Путина, накануне сообщил глава Приморья на встрече с журналистами. Отвечая на вопрос о достройке пунктов пропуска, Андрей Тарасенко сказал:

"В Приморье я впервые увидел частные пункты пропуска. Нигде в стране... У меня там будет встреча с Владимиром Владимировичем, и я хотел бы попросить его прилететь на один из таких пунктов пропуска. Показать, какой дворец на той стороне стоит и какой здесь. Федеральные средства так закапываются, что деревья растут быстрее, чем стройка".

Частными, как правило, являются объекты инфраструктуры вокруг погранпереходов. С 1992 года строили их различные бизнесмены, справедливо рассчитывая на финансовую отдачу. Сегодня же ситуация на переходах печальная — низкая пропускная способность, огромные очереди, как грузовиков, так и пассажирских автобусов, отсталое и запущенное состояние действующих переходов, — и исправить ситуацию пока не получается. Ранее сообщалось, что 14 из 15 пунктов пропуска в Приморье требуют реконструкции. А амбициозные стройки новых зданий забуксовали в уголовных делах. Например, модернизация российско-китайского пункта пропуска в Краскино началась в 2011 году. В феврале 2011 года было начато строительство нового комплекса погранперехода "Краскино", а вот даты окончания строительства и ввода в эксплуатацию смещались достаточно часто и до сих пор не озвучены.

Два дня назад на полях МедиаСаммита во Владивостоке полпред президента Юрий Трутнев, отвечая на вопросы журналистов, так же коснулся проблем с погранпереходами.

"Не скажу, что проблем становится больше. Строительство потихонечку идет. Что погранпереходы строятся медленно и некачественно – это абсолютная правда. К сожалению, надо честно сказать, что министерство транспорта в том составе, в котором оно работало, с этой проблемой не справилось. Сейчас встречаемся с новым назначенным министром, будем вместе контролировать это вопрос", – Сказал Трутнев.

Напомним, что 2018 и 2019 годы объявлены лидерами России и Китая Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.