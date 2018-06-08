Общество. 14:05

Генпрокуратура поддержала уголовные наказания для «черных» кредиторов

Минфин предложил увеличить штрафы и лишать свободы за нелегальную выдачу займов

8 июня, PrimaMedia. Наказание за нелегальное предоставление потребительских займов необходимо ужесточить, считают в Генпрокуратуре. Об этом говорится в письме надзорного ведомства в Министерство финансов. Речь идет как об увеличении существующих штрафов по КоАП, так и об установлении уголовной ответственности, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой газету "Известия".

В августе 2017 года Минфин предложил поправки в Уголовный кодекс — новую статью о незаконной деятельности по предоставлению потребительских кредитов. По итогам I квартала 2018 года в России выявили свыше 1,3 тысяч организаций, нелегально предоставляющих ссуды.

Согласно КоАП сейчас за незаконную выдачу займов для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

В августе прошлого года Министерство финансов предложило скорректировать Уголовный кодекс, добавив в него статью о незаконной профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов. При этом работа банков под нее не подпадает. В случае нарушения, совершенного должностным лицом или ИП, которое зафиксировано неоднократно и причинило крупный ущерб (от 1,5 млн рублей) либо было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, штраф необходимо увеличить до 1 млн рублей. Также в качестве наказания может быть избран арест до шести месяцев.

Министерство отметило в своих документах, что часто возникают ситуации, когда лицо, незаконно предоставляющее потребительские займы, продолжает осуществлять эту деятельность и после привлечения к административной ответственности. Новый законопроект должен решить существующую проблему. Поправки в УК разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина.

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