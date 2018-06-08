Один человек погиб, шесть в больнице – Honda Fit и Toyota Noah столкнулись в Приморье

Место ДТП. Фото: instagram dpscontrol

Среди пострадавших жители Владивостока и Москвы (ФОТО)

8 июня, PrimaMedia. Honda Fit и минивэн Toyota Noah столкнулись лоб в лоб на трассе в районе Смоляниново в Приморском крае. В результате ДТП погиб 35-летний мужчина, также пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт УМВД по Приморскому краю.

Водитель Honda Fit во время обгона не справился с управлением и столкнулся с минивэном. Пассажир легкового автомобиля скончался на месте. Травмы различной степени тяжести получили водители обеих автомашин, еще один пассажир легковушки — 20-летняя жительница Владивостока и пассажиры микроавтобуса в возрасте 5, 11 и 37 лет — жители Москвы.

Место ДТП. Фото: instagram dpscontrol Место ДТП. Фото: instagram dpscontrol Место ДТП. Фото: instagram dpscontrol 1 / 3

Пострадавшие госпитализированы.

По факту автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. Назначено проведение ряда экспертиз.