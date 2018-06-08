Место ДТП. Фото: instagram dpscontrol

Один человек погиб, шесть в больнице – Honda Fit и Toyota Noah столкнулись в Приморье

Среди пострадавших жители Владивостока и Москвы (ФОТО)

8 июня, PrimaMedia. Honda Fit и минивэн Toyota Noah столкнулись лоб в лоб на трассе в районе Смоляниново в Приморском крае. В результате ДТП погиб 35-летний мужчина, также пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт УМВД по Приморскому краю.

Водитель Honda Fit во время обгона не справился с управлением и столкнулся с минивэном. Пассажир легкового автомобиля скончался на месте. Травмы различной степени тяжести получили водители обеих автомашин, еще один пассажир легковушки — 20-летняя жительница Владивостока и пассажиры микроавтобуса в возрасте 5, 11 и 37 лет — жители Москвы.

1 / 3

Пострадавшие госпитализированы.

По факту автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. Назначено проведение ряда экспертиз.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке водитель Toyota Land Cruiser Prado скончался за рулем и задел две иномарки

Водитель, погубивший двух девушек в ДТП в Приморье, отправлен в СИЗО

Два уголовных дела заведены на водителя, устроившего смертельное ДТП в Приморье

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Пять байкеров погибло на дорогах Приморья после открытия сезона

04 июня, 10:25

Следственные органы занялись столкновением рыболовного судна с лодкой в Японском море

28 мая, 15:35

Следственный комитет по Приморью проводит проверку по факту смерти мужчины в бухте Патрокл

27 мая, 12:15

В бухте Патрокл спасатели нашли тело мужчины рядом с неуправляемой лодкой

26 мая, 11:00

Тело подростка нашли на улице в Приморье

22 мая, 17:15

Картина дня

"Цвет настроения белый": Фасад мэрии Владивостока перекрасят

13:25

Трех депутатов парламента Приморья выдвинули на госнаграду

13:35

Андрей Тарасенко хочет пригласить Путина на погранпереход в Приморье

07 июня, 22:15

Обманутые дольщики из Владивостока попали на прямую линию Путина

07 июня, 11:15

Соглашение по переносу нефтебазы из Владивостока подпишут на ВЭФ

11:30

Виновны: присяжные вынесли вердикт по "громкому" убийству сотрудницы МВД во Владивостоке
Александр Маркитанов в рамках МедиаСаммита научил медийщиков справляться со стрессом
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia