Аэропорт. Фото: Анна Мажуга, ИА PrimaMedia

Приморье попросило Минтранс увеличить число авиакомпаний, летающих в центр России

Вопрос о доступности авиабилетов с Дальнего Востока задали президенту в ходе прямой линии

8 июня, PrimaMedia. Вопрос о доступности авиабилетов с Дальнего Востока в Москву прозвучал в четверг, 7 июня, на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос задал Алексей Григорьев из Уссурийска. Чтобы решить вопрос, краевая администрация обратилась в министерство по развитию Дальнего Востока и министерство транспорта с просьбой увеличить число льготных авиабилетов на летний период, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Житель Уссурийска отметил, что в летний период 2018 года стоимость авиабилетов Москвы во Владивосток повысилась. Так, по словам звонившего, стоимость билетов туда и обратно на июнь выросла с 13,2 тысяч рублей до 55 тысяч рублей.

"Я работаю в Уссурийске, а моя семья – жена и двое детей – живет в Москве. Таким образом, на перелет в одну сторону мы должны потратить около 150 тысяч рублей. Прошу вас обратить внимание на данный вопрос", – обратился Алексей Григорьев.

Владимир Путин отметил, что для перелета из Владивостока в другие части России сегодня есть программы, субсидирующие перелеты в отдельные периоды года для отдельных категорий граждан по возрастным группам. Президент подчеркнул, что первое, что нужно сделать – расширить географию применения таких субсидий, и она постепенно расширяется. Также нужно расширить время применения использования субсидий и возрастные группы. По словам главы государства, это частные, точечные решения, но они востребованы.

"Самое главное решение уже подготовлено по Дальнему Востоку и принято правительством. Это решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это существенный шаг в снижении стоимости билета. Посмотрим, как будет работать эта практика", – заявил Владимир Путин.

Льготные авиабилеты востребованы на Дальнем Востоке, нужно развивать эту программу – МВР

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что администрация региона ежегодно обращается в министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой оказать содействие в увеличении числа авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из Владивостока в города центральной части России. Сегодня из Приморья в Москву рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и S7, в Санкт-Петербург – "Уральские авиалинии".

"Дефицита билетов по стандартным тарифам нет, хотя, конечно, спрос традиционно повышается в летний период. Однако в этом году граждане жаловались на нехватку льготных авиабилетов по субсидированным тарифам. Мы обратились в министерство по развитию Дальнего Востока и министерство транспорта с просьбой увеличить число льготных авиабилетов на летний период", – сообщил начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий.

Отметим, в этом году льготные авиабилеты из Владивостока поступили в продажу по нескольким направлениям от авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Якутия" и S7 ("Сибирь"). Стоимость билетов в Москву в одну сторону в этом году составляет 7 400 рублей, в Санкт-Петербург – 7 500 рублей. Также "Аэрофлот" продолжает продажу билетов в рамках собственной социальной программы "плоских тарифов", когда билет по фиксированному тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В этом году стоимость билетов по этому тарифу из Владивостока в Москву и обратно составляет 25 тысяч рублей.

Напомним, воспользоваться льготными авиаперелетами могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. Воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период с 1 марта по 1 декабря.

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