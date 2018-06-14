Тонкая грань сетевого экстремизма: как не стать жертвой вредного контента

Круглый стол "Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Эксперты рассказали о методах борьбы с деструктивной информацией в интернете и мерах профилактики среди молодежи (ФОТО)

14 июня, PrimaMedia. Об экстремизме в интернете, вредном контенте, безопасности в информационно среде, а также о профилактике и отслеживании деструктивного контента в сети, о зарождении так называемой кибердружины в Приморском крае поговорили участники круглого стола "Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон", который прошел на полях Пятого МедиаСаммита во Владивостоке. Свои доклады, презентации и видение ситуации в этой сфере представили эксперты из Приморского края, Республики Татарстан, Ростова-на-Дону и Кемерово, сообщает ИА PrimaMedia.

Выступая с вступительным словом, модератор секции Анастасия Ярошенко рассказала, что 21 век бросает новые вызовы. Если раньше война всегда сопровождалась массовыми смертями, оружием, тысячами людей в военной форме, то теперь ее облик изменился.

По ее словам, оружием стала новость или даже пару слов брошенных вслух в общественном пространстве. С помощью них формируются мнения и настроения людей. Печатным словом можно восстановить одну нацию против другой, вызвать массовые беспорядки, сделать революцию и ввести людей в состояние паники.

Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 4

Первой с докладом выступила заместитель департамента по делам молодежи Приморского края, начальник отдела организационно-методического обеспечения и взаимодействия с молодежными объединениями Елена Томчук.

"Мы совместно со ВГУЭСом организовываем слеты молодежи, направленные на профилактику экстремизма, они проводятся в муниципальных образованиях края. Школьникам в игровой форме доносится та или иная необходимая информация, тренинги представляют из себя однодневные выездные мероприятия, куда вместе с ним выезжает команда специальных тренеров. Ребята узнают, что такое экстремизм, как правильно распознавать экстремистские проявления, как не поддаваться им, в том числе как обезопасить себя от их проявлений", — сказала Елена Томчук.

По ее словам, благодаря этому школьники вырабатывают толерантное отношение к другим расам и религиям. Участники вспоминают последствия Второй мировой войны, и к каким последствиям она привела, также обсуждается современное патриотическое воспитание молодежи.

Заместитель департамента по делам молодежи Приморского края, начальник отдела организационно-методического обеспечения и взаимодействия с молодежными объединениями Елена Томчук. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

В 2017 году департаментом по делам молодежи Приморского края организовано 14 выездов в муниципальные образования Приморья. В них приняли участие более 450 старшеклассников.

Основная задача, которая стоит перед школьниками после тренингов, по словам Елену Томчук, это самостоятельное проведение подобных тренингов для одноклассников. Кроме этого, в рамках госпрограммы "Развитие образования", по городам и районам Приморья проводятся слеты молодежи более широкой направленности, но и там организовываются площадки по профилактике деструктивных проявлений, в том числе экстремистского характера.

"Традиционным стал форум молодежи Приморского края, который проводится в конце года. Это итоговое молодежной мероприятие, где тоже делаем секции, посвященные профилактики того о чем, мы с вами говорим", — сказала Томчук.

В рамках комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Приморского крае совместно с департаментом информационной политики, командой проекта "Детство в радости и безопасности" и молодежной палатой при Думе Владивостока, ведется работа по созданию так называемой кибердружины, где ребята занимаются поиском запрещенной информации на различных интернет площадках.

Председатель общественной молодежной палаты при Думе Владивостока, руководитель медиабратства "Киберволонтёры" Мария Лагунова как раз и представила собравшимся презентацию проекта медиабратства и подробно рассказала о том, кто такие киберволонтеры, и чем они занимаются.

За каждым киберволонтером закрепляется определенное направление, в котором он будет осуществлять мониторинг. Сегодня дружина киберволонтеров пока не сформировалась, идет набор. Всего предполагается состав в 50 человек, на данный момент подано 20 заявок, все они находятся на рассмотрении.

Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Председатель общественной молодежной палаты при Думе Владивостока, руководитель медиабратства «Киберволонтёры» Мария Лагунова. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Затем с докладом выступил гость из Кемерово, профессор Кемеровского государственного университета, заведующий лабораторией социально-политических исследований Вадим Шиллер. Он представил презентацию и доклад на тему "Диагностико-профилактические возможности регионального мониторинга экстремистских настроений и проявлений в молодёжной среде". Спикер поделился опытом регионального мониторинга экстремистских настроений и проявлений среди молодых людей.

По его словам, группа исследователей опирается на информацию из социальных сетей, отслеживая там деструктивный контент и, выявляя деструктивные группы, активность руководителей групп и организаций, которые признаны экстремистскими. Кроме этого информация берется от непосредственного общения с экстремистами.

Профессор Кемеровского государственного университета, заведующий лабораторией социально-политических исследований Вадим Шиллер. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Круглый стол «Новые информационные вызовы ХХI века: Как оставаться интересным читателю и не нарушать закон». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Профессор Кемеровского государственного университета, заведующий лабораторией социально-политических исследований Вадим Шиллер. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 5

"Диагностируя массовые экстремистские настроения и их проявление в молодежной среде, мы оцениванием экстремистский потенциал в массовом сознании. При массовой диагностики мы выявляем экстремистский потенциал", — сказал Шиллер.

Проректор ЮФУ по воспитательной работе и реализации молодежных программ, Яков Асланов рассказал о роли академического сообщества в гармонизации межэтнических отношений и представил аудитории презентацию своего проекта "Мир Кавказу".

Руководитель Аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдар Галиев поделился опытом Республики в профилактике экстремизма в многонациональной среде.

Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних Российской Федерации по Приморскому краю Ирина Борисенко считает, что проблема деструктивного поведения берет свое начало в семье.

"По результатам исследования во Владивостоке большая часть родителей общается со своими детьми 1,5 часа в сутки. В то время как в Интернете многие дети проводят до 10 часов, другими словами, воспитанием занимается именно Интернет", – отметила Ирина Борисенко.

Также, по ее словам, важен и интеллектуальный уровень человека, его кругозор. Образованному человеку проще адекватно воспринимать действительность, правильно расставлять приоритеты.

Еще одной темой обсуждения стало определение грани между свободой слова и экстремизмом – как остаться свободомыслящим человеком, выражающим свое мнение, и не преступить черту закона.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края "Безопасный край" на 2015-2020 годы, которая предусматривает реализацию мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.