"Цвет настроения белый": Фасад мэрии Владивостока перекрасят

Серый дом - администрация Владивостока, Океанский проспект, 20. Фото: ИА PrimaMedia

Виталий Веркеенко пообещал избавить город от "Серого дома", "серых схем" и "серого существования"

8 июня, PrimaMedia. Фасад администрации Владивостока сменит цвет с серого на белый. Комментируя итоги 16-й Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся накануне, 7 июня, глава Владивостока Виталий Веркеенко пообещал избавить город от "Серого дома", "серых схем" и "серого существования", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на новый сайт городской администрации.

Виталий Веркеенко сказал, что ему понравилась фраза президента "Двигаемся в сторону устойчивого белого".

"Точно. Во всех смыслах. Скоро и городская администрация сменит серый фасад на белый. Строго в рамках запланированного ранее ремонта фасада здания и инженерных систем. Но с другим акцентом. В условиях утвержденного бюджета маневры невелики, но порой очень важны. "Серого дома" больше не будет. Вместе с ним уйдут ассоциации, связанные с этим цветом: "серые схемы", "серое существование", "серый рынок" и т. д. Для администрации, где любят Владивосток и работают на его благо, они недопустимы. Уйдет в прошлое и извечное противостояние. Двигаемся в одном направлении на благо развития города и края", – сказал глава города.

Отметим, более 2,5 млн вопросов поступило на Прямую линию с главой государства. Прозвучало 79, но остальные обязательно дойдут до адресатов, пообещал президент. В этом году Прямая линия сменила не только традиционный формат, но и акцент: "Не книга жалоб, но разговор о будущем". Глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что это важная смена парадигмы.

Владивосток в ходе Прямой линии прозвучал дважды: в контексте разговора об авиаперелетах с Дальнего Востока в центральную часть России и глубоком вопросе писателя Сергея Шаргунова с Литературного форума, который проходит в эти дни на острове Русский.

"Стоимость билетов – вопрос действительно острый и актуальный. Рад озвученному президентом решению – обнулению НДС на авиаперевозки. Эта мера должна сказаться на снижении цен на билеты", – отметил Виталий Веркеенко.

Выдача земель многодетным семьям – с этой проблемой столкнулись практически все российские регионы, и корень ее в высокой стоимости подведения к участкам инженерной инфраструктуры. Так, в Томске очередь за 8 лет продвинулась лишь на 300 человек. Виталий Веркеенко отметил, что для эффективной реализации закона нужно искать альтернативные решения.

Проблема мусорных свалок волнует всю страну, на Прямую линию президента поступили сотни обращений на эту тему. "Чрезвычайно важный и острый вопрос", – сказал президент. Для Владивостока проблема мусорных свалок и мусоросжигательных заводов тоже очень актуальна.

"Про свалки – нужно повышать гражданскую ответственность и наказание, про завод – считаю, что его необходимо закрывать. И строить новый, высокотехнологичный, поэтапно внедряя раздельный сбор мусора. Из 70 млн тонн мусора в нашей стране перерабатывается только 8 %. Президент недаром привел в пример Японию, где развитие этой отрасли на высоте. И японские партнеры готовы делиться с нами своими наработками, в том числе и по улучшению работы Спецзавода, как временной меры. Кстати, скоро "Спецзавод №1" возглавит новый руководитель. Человек из бизнеса, имеющий успешный опыт работы в экологической сфере. Ему предстоит перевести предприятие в новый формат регионального оператора. Задача непростая, но, думаю, он справится", – прокомментировал глава Владивостока.

Не могли не затронуть в ходе Прямой линии и "вечную" тему российских дорог. Владимир Путин обозначил пространственное развитие и дорожное строительство одной из приоритетных задач на ближайшие годы, поставив задачу привести в порядок региональную дорожную сеть. На эти цели из федерального бюджета регионам будет направлено 9,6 триллионов рублей, заявил президент.

"Во Владивостоке нормативным требованиям на сегодняшний день отвечает только 29 % дорог. Ремонтируем в рамках своих возможностей, но на это и так уходит пятая часть городского бюджета. Федеральные программы по ремонту дорог, такие как приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", — серьезное подспорье для решения этой задачи, что особенно важно для административного центра региона", – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Виталий Веркеенко отметил еще три момента, прозвучавших в речи президента накануне.

"Не уверен – не обгоняй" – важный жизненный принцип, который спасает не только за рулем автомобиля, но и за штурвалом боевого крейсера. Всегда говорил: встав у руля, не изучив все инструменты и механизмы, можно ненароком выпустить ракету в неизвестном направлении или выйти в море вместе с причалом. Совет, который важно передать по наследству – "Не врать". Еще бы добавил "Береги честь смолоду" – совет моего отца, который я даю своим сыновьям. И еще о мобилизации и прорыве России. Этими словами Владимир Путин закончил свое выступление: "Мы сможем быть во главе нового технологического уклада, только если будем работать вместе, сконцентрировавшись каждый на своем участке". Я для себя тоже определил, что для меня Владивосток – это город моей мечты. И если каждый из нас, жителей этого города, примет этот слоган и умом, и сердцем, поймет, что это наш общий дом, вместе у нас получится превратить Тихоокеанскую столицу России в комфортный, красивый, современный город для людей", – заявил глава Владивостока.