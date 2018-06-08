Регулирование работы общепита со спиртным предлагают отдать регионам. Фото: ИА PrimaMedia

Роспотребнадзор поддержал соответствующий законопроект

8 июня, PrimaMedia. Властям регионов могут вернуть право ограничивать время и место работы заведений общепита с алкоголем вплоть до полного запрета. Роспотребнадзор поддержал соответствующую инициативу самарских депутатов, следует из документов службы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой газету "Известия".

Жители многоквартирных домов жалуются на шум и антисанитарию, которые появились после того, как на первых этажах обосновались кафе с алкоголем. Ранее Минфин выступил против предложений парламентариев.

Правительство готовит отзыв на законопроект самарских депутатов, предложивших наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные ограничения по времени, месту и условиям работы для заведений общепита, в которых продается алкоголь. Например, это кафе и бары, расположенные в многоэтажных домах на цокольном или первом этаже.

В Роспотребнадзоре поддержали идею законопроекта, сказано в письме службы в Минфин от 27 апреля, которое завизировано главным санитарным врачом Анной Поповой. Она подчеркнула, что снижение доступности алкогольной продукции с помощью ограничения ее розничной продажи по месту и времени является одной из мер реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления спиртным.

Минфин также напомнил, что субъекты могут решить проблемы с нарушением покоя граждан и тишины с помощью дополнительных требований согласно закону "Об основах системы профилактики правонарушений".

Министерство финансов и Роспотребнадзор составили таблицу разногласий, которая должна быть рассмотрена в аппарате правительства. После этого примут окончательное решение по предложению самарских депутатов. Отзыв правительства станет решающим для законопроекта парламентариев. Заметим, в Госдуме зарегистрировано несколько проектов из регионов, которые выступают с аналогичным предложением.