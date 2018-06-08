Алексей Козицкий: Бездумное сжигание ТБО – преступление против Приморья и России в целом

Алексей Козицкий. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Лидер «Справедливой России» в регионе уверен: позиция президента РФ не оставляет шансов мусоросжигательным заводам, отравляющим жизнь людям

8 июня, PrimaMedia. Бездумное сжигание твердых бытовых отходов (ТБО) должно стать вчерашним днем для России и Приморского края в частности. Попытки же под видом реформирования отрасли "законсервировать" применение давно устаревших и по сути варварских технологий должно и будет расцениваться как преступление против жителей страны. Об этом корр. ИА PrimaMedia заявил лидер отделения партии "Справедливая Россия" в Приморье, депутат краевого Заксобрания Алексей Козицкий, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина в ходе "Прямой линии" 7 июня, посвященное этой острой теме.

Напомним, что в ходе "Прямой линии" глава государства отметил, что сегодня в России около 117 предприятий по утилизации отходов, а точнее – по их сжиганию, и лишь менее 40-ка из них используют современные технологии. "Мы должны кардинально изменить эту ситуацию", подчеркнул Владимир Путин.

— Ключевой пункт в поручении главы государства – это необходимость и обязанность регионов немедленно начать внедрение именно переработки отходов – безо всяких отговорок и попыток замаскировать словами "переработка" и "утилизация" совершенно небезопасное сжигание несортированного мусора, — отметил Алексей Козицкий. – Сегодня мусоросжигательные заводы – такие, как печально известный владивостокский "Спецзавод №1" — не только отравляют жизнь жителям вредными выбросами и неприятным запахом, но и "выбрасывают в трубу" значительное количество ценного промышленного сырья.

Приморский "справедливоросс" напомнил, что с января 2019 года все регионы России должны перейти на новую систему обращения с отходами в соответствии с разработанными ими и согласованными Росприроднадзором территориальными схемами обращения с мусором. Схемы должны включать информацию обо всех источниках образования отходов, их количестве, об объектах обработки, утилизации, сжигания и размещения отходов, а также — устанавливают целевые показатели по вторичной переработке.

— 12 регионов страны уже подписали обязательства по внедрению системы раздельного сбора мусора в 2018-2019 годах, подавая пример тем субъектам, где чиновники пытаются "спустить на тормозах" государственную политику по борьбе с варварскими способами избавления от ТБО, — напомнил Алексей Козицкий. – И Приморскому краю очень важно активно включатся в такую работу и менять сложившуюся систему, которая угрожает здоровью людей и формирует краю репутацию "грязного региона" не только в России, но и в странах АТР. Если не принимать меры немедленно, то закрепление за тем же "Спецзаводом №1" статуса единого регионального оператора по обращению с ТБО на 10 лет станет просто профанацией озвученных президентом задач и приведет к дальнейшему росту социальной напряженности и оттоку населения из региона.

Также "справедливоросс" напомнил, что параллельно с внедрением раздельного сбора мусора и развития перерабатывающих производств в крае необходимо создать современную систему мониторинга состояния атмосферного воздуха, особенно — во Владивостоке и других крупных городах региона.

— Необходим открытый круглосуточный мониторинг выбросов в атмосферу – с использованием современных технологий. Это позволит общественным, депутатским и другими видами контроля жестко "мотивировать" всех причастных к обращению с ТБО к работе не во вред жителям и региону, а для их пользы. Попытки же "цепляться" за порочную систему должно и будет считаться преступлением против жителей и Приморья, и всей России в общем, — резюмировал Алексей Козицкий.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, региональное отделение партии "Справедливая Россия" во взаимодействии с общественностью, учеными, представителями исполнительной и законодательной власти города и края приняло решение включиться в работу по модернизации региональной системы обращения с отходами. Среди ближайших задач — организация постоянного мониторинга деятельности "Спецзавода №1" с проведением независимой, современной и качественной экспертизы качества атмосферного воздуха на самом заводе и в прилегающих микрорайонах, а также – формирование предложений и запросов к краевым и городским властям по поводу внедрения в регионе системы раздельного сбора ТБО.

Также напомним, что 23 апреля пресс-служба администрации Приморья распространила сообщение о том, что конкурс по определению единого краевого оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами выиграло расположенное во Владивостоке МУП "Спецзавод №1", в ближайшее время с предприятием будет заключено соглашение сроком на 10 лет. Как прокомментировала итоги конкурса директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, единому оператору предстоит организовать процесс "сбора и вывоза мусора в городах и районах края, его утилизации, до внедрения передовых идей по вторичному использованию и переработки отходов".

Между тем активные жалобы и протесты жителей "Снеговой Пади" на то, что атмосфера в районе периодически отравляется "Спецзаводом №1", начались еще в 2016 году. В декабре 2017 года вопрос о деятельности предприятия был вынесен на большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Руководство "Спецзавода №1" неоднократно обещало, что с введением в строй новых специальных фильтров (окончательно – в апреле 2018 года) выбросы завода в атмосферу будут "очищены на 99%", да и сейчас превышений ПДК вредных веществ в них якобы нет. Представители общественности и экологи, тем не менее, уверены, что качество атмосферного воздуха в "Снеговой Пади" "благодаря" деятельности предприятия остается неприемлемым для нормальной жизни людей.