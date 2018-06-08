Андрей Хапочкин: Прямая линия Владимира Путина - уникальная система прямой демократии

Андрей Хапочкин. Фото: предоставила пресс-служба Сахалинской областной думы

Красной линией, по оценке спикера облдумы, для всех сахалинцев прозвучали слова российского лидера о строительстве перехода на материк

8 июня, PrimaMedia. Председатель Сахалинской областной думы прокомментировал прямую линию главы государства. Андрей Хапочкин считает, что она представляет собой уникальную систему прямой демократии, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу облдумы.

По словам спикера островного парламента, важно, что в первом эшелоне из огромного числа поступивших вопросов Владимир Путин отдельно выделил проблемы Дальнего Востока.

"Наш лидер ответил на вопросы молодежи о проблемах и путях их решения в сфере трудоустройства молодых специалистов, предложил меры по регулированию высоких тарифов и высоких цен на авиабилеты, разъяснил важность продолжать и совершенствовать программу "Дальневосточный гектар" и повышения стимулирующих мер по привлечению россиян приезжать на Дальний Восток России", — сказал он.

По словам спикера островного парламента, было важно услышать, по сути, новую концепцию в сфере решения экологических проблем и переход к строительству современных и безопасных для природы и людей заводов по переработке мусора.

"Несомненно, поручения президента России уже находятся в стадии проектирования и создания новых технологий сохранения экологии, — подчеркнул Хапочкин. — Уверен, что совместными усилиями региональных органов власти и федеральных министерств мы решим эту задачу", — сказал Андрей Хапочкин.

Красной линией, по его оценке, для всех сахалинцев прозвучали слова российского лидера о строительстве мостового перехода "Остров Сахалин — материковая часть России".

"Слова Владимира Путина, что он знает о мечте жителей самого большого острова страны, и его позиция о необходимости все внимательно оценить с точки зрения эффективности и новых геополитических возможностей, без сомнения, ясный посыл федеральному правительству, соответствующим министерствам и ведомствам ускорить проектирование мостового перехода, — уверен Андрей Хапочкин. — И, безусловно, тот формат прямой линии, который предложен Владимиром Путиным, очень эффективен с точки зрения общественного контроля и воздействия на чиновников любого уровня, а сама прямая линия — уникальная система прямой демократии!"