Спектакль «Там же, тогда же» покажут во Владивостоке

В постановке сыграют известные актеры Максим Аверин и Анна Якунина

8 июня, PrimaMedia. Максим Аверин и Анна Якунина сыграют в лирической истории "Там же, тогда же", по роману Бернарда Флейда. Спектакль покажут во Владивостоке 8 сентября, в Fesco Hall, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Однажды в маленькой гостинице встречаются двое.. Так начинается роман, который длится четверть века. Все меняется в жизни, все проносится и исчезает, но постоянно лишь одно, они встречаются в следующем году в том же месте.

Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же, тогда же.

Продюсер Анастасия Могинова

Режиссер Мирослав Малич

Художник Андрей Климов

Композитор Иван Замотаев

Начало спектакля в 19.00.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. Билеты в городских кассах и приложении "ВКонтакте".

Справки по телефонам: 200-20-29, 251-78-38, 272-00-00.

Для зрительской аудитории 16+.