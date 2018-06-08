Спектакль «Там же, тогда же» покажут во Владивостоке

8 июня, PrimaMedia. Максим Аверин и Анна Якунина сыграют в лирической истории "Там же, тогда же", по роману Бернарда Флейда. Спектакль покажут во Владивостоке 8 сентября, в Fesco Hall, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
Однажды в маленькой гостинице встречаются двое.. Так начинается роман, который длится четверть века. Все меняется в жизни, все проносится и исчезает, но постоянно лишь одно, они встречаются в следующем году в том же месте.
Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же, тогда же.
- Продюсер Анастасия Могинова
- Режиссер Мирослав Малич
- Художник Андрей Климов
- Композитор Иван Замотаев
Начало спектакля в 19.00.
Стоимость билетов — от 1000 рублей. Билеты в городских кассах и приложении "ВКонтакте".
Справки по телефонам: 200-20-29, 251-78-38, 272-00-00.
Для зрительской аудитории 16+.