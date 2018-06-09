Александр Поливанов: Instagram Stories – лучший способ рассказать историю. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Эксперт научил подбирать форматы истории для медиа (ФОТО)

9 июня, PrimaMedia. Кристина Дьячковская. Заместитель главного редактора интернет-издания "Медузы" Александр Поливанов провел мастер-класс "Как найти правильный формат для медиа истории" в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2018 сегодня. Эксперт поделился опытом внедрения различных мультимедийных материалов, сообщает ИА PrimaMedia.

В начале мастер-класса Поливанов рассказал о тенденциях в медиа. Так, по его словам, сегодняшние СМИ могут обходиться вообще без сайта – на смену им приходят соцсети.

По его словам, 77% аудитории просматривают новости с мобильных телефонов. Самым перспективным форматом эксперт считает истории в instagram.

"Их просматривают до конца, на них кликают. Истории – это будущее" — отметил журналист.

Заместитель главного редактора «Медузы» Александр Поливанов провел мастер-класс «Как найти правильный формат для медиа истории». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Как найти правильный формат для медиа истории». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Как найти правильный формат для медиа истории». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

"Медуза" известна тем, что активно экспериментирует с форматами. Они делают игры, тесты, подкасты, создают разборные материалы и используют так называемые "короткие форматы": пересказы, "в одной картинке", "цитаты", "главное".

Александр Поливанов объяснил, что форматы следует выбирать исходя из целей высказывания и ожидаемого эффекта. Например, тесты приглашают к обсуждению: аудитория активно делится в соцсетях результатами. Иногда они носят образовательный характер.

"Разборные форматы подходят для объяснения сути больших событий или явлений, в которых читателю сложно разобраться. Короткие форматы работают, когда в новости имеет значение лишь фотография, одна цитата или краткий пересказ: это исторические встречи, оглашение каких-либо результатов и т.п. С помощью игр редакция находит эмоциональный отклик у аудитории", — сказал Поливанов.

Подкасты, по его словам, изначально задумывались как "локальная штука для своих", а на деле обрели большую популярность.

"Все мы привыкли, что все в наушниках слушают музыку. На самом деле, люди уже от нее устали, они хотят разговоров" — рассказал эксперт.

Мастер-класс «Как найти правильный формат для медиа истории». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Как найти правильный формат для медиа истории». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Как найти правильный формат для медиа истории». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

В заключительной части мастер класса раскрыл секрет того, как выбрать правильный формат.

"История остаётся историей. Если у вас нет сильной истории, её не спасет никакая обёртка" — подчеркнул спикер. Для создания успешной медиа истории должна работать команда из журналиста, редактора, разработчика, дизайнера и художника. Так же, редакция не должна бояться перенимать опыт коллег. Самое главное, по мнению эксперта, это доверие читателя.

"Если читатель вам не доверяет – это самое худшее, что могло произойти. Помните, что вы работаете ради читателей" — напомнил Александр Поливанов.

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2018 прошел во Владивостоке 6-7 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Программа МедиаСаммита традиционно разделена на несколько направлений: секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб. Обучающие мастер-классы прошли, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. В мероприятии приняли участие более 6 000 человек.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.