Александр Поливанов: Instagram Stories – лучший способ рассказать историю. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
МедиаСаммит

Александр Поливанов: Instagram Stories – лучший способ рассказать историю

Эксперт научил подбирать форматы истории для медиа (ФОТО)

9 июня, PrimaMedia. Кристина Дьячковская. Заместитель главного редактора интернет-издания "Медузы" Александр Поливанов провел мастер-класс "Как найти правильный формат для медиа истории" в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2018 сегодня. Эксперт поделился опытом внедрения различных мультимедийных материалов, сообщает ИА PrimaMedia.

В начале мастер-класса Поливанов рассказал о тенденциях в медиа. Так, по его словам, сегодняшние СМИ могут обходиться вообще без сайта – на смену им приходят соцсети.

По его словам, 77% аудитории просматривают новости с мобильных телефонов. Самым перспективным форматом эксперт считает истории в instagram.

"Их просматривают до конца, на них кликают. Истории – это будущее" — отметил журналист.

1 / 3

"Медуза" известна тем, что активно экспериментирует с форматами. Они делают игры, тесты, подкасты, создают разборные материалы и используют так называемые "короткие форматы": пересказы, "в одной картинке", "цитаты", "главное".

Александр Поливанов объяснил, что форматы следует выбирать исходя из целей высказывания и ожидаемого эффекта. Например, тесты приглашают к обсуждению: аудитория активно делится в соцсетях результатами. Иногда они носят образовательный характер.

"Разборные форматы подходят для объяснения сути больших событий или явлений, в которых читателю сложно разобраться. Короткие форматы работают, когда в новости имеет значение лишь фотография, одна цитата или краткий пересказ: это исторические встречи, оглашение каких-либо результатов и т.п. С помощью игр редакция находит эмоциональный отклик у аудитории", — сказал Поливанов.

Подкасты, по его словам, изначально задумывались как "локальная штука для своих", а на деле обрели большую популярность.

"Все мы привыкли, что все в наушниках слушают музыку. На самом деле, люди уже от нее устали, они хотят разговоров" — рассказал эксперт.

1 / 3

В заключительной части мастер класса раскрыл секрет того, как выбрать правильный формат.

"История остаётся историей. Если у вас нет сильной истории, её не спасет никакая обёртка" — подчеркнул спикер. Для создания успешной медиа истории должна работать команда из журналиста, редактора, разработчика, дизайнера и художника. Так же, редакция не должна бояться перенимать опыт коллег. Самое главное, по мнению эксперта, это доверие читателя.

"Если читатель вам не доверяет – это самое худшее, что могло произойти. Помните, что вы работаете ради читателей" — напомнил Александр Поливанов.

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2018 прошел во Владивостоке 6-7 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Программа МедиаСаммита традиционно разделена на несколько направлений: секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб. Обучающие мастер-классы прошли, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. В мероприятии приняли участие более 6 000 человек.
Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Федеральный конкурс «Я — Созидатель» представили на V МедиаСаммите

11:15

МедиаСаммит 2018: «Атака ботов: экосистема телеграмм-каналов»

11:10

Александр Маркитанов в рамках МедиаСаммита научил медийщиков справляться со стрессом

08 июня, 13:45

Инструменты Минвостокразвития для инвесторов представили на МедиаСаммите-2018

08 июня, 09:35

"Люди хотят читать о людях" - лайфхак от Владимира Касютина

07 июня, 16:40

Картина дня

"Цвет настроения белый": Фасад мэрии Владивостока перекрасят

08 июня, 21:05

Иностранцы продолжают делать фото на краю видовой во Владивостоке, несмотря на ЧП

08 июня, 13:25

Трех депутатов парламента Приморья выдвинули на госнаграду

08 июня, 13:35

Андрей Тарасенко хочет пригласить Путина на погранпереход в Приморье

07 июня, 22:15

Обманутые дольщики из Владивостока попали на прямую линию Путина

08 июня, 11:30

Виновны: присяжные вынесли вердикт по "громкому" убийству сотрудницы МВД во Владивостоке
Всех накормим: "Владхлеб" снова угостил журналистов МедиаСаммита
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia