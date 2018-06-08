Практические занятия проходят в смене "Энергия Старта" в детском центре "Океан". Фото: пресс-служба ДРСК

Практические занятия проходят в смене «Энергия Старта» в детском центре «Океан»

Школьники собирали схему электроснабжения, освобождали пострадавшего от поражения электротоком

8 июня, PrimaMedia. Первый блок практических занятий в рамках профильной смены "Энергия Старта" завершился во Всероссийском детском центре "Океан". Специалисты АО "ДРСК" проводили занятия по трем секциям: "Подключаем город", "Энергобезопансоть", и "Дизайн-мышление", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Так, на занятии "Подключаем город" ребята проходили полный цикл подключения к электроснабжению целого города. Школьники собирали схему электроснабжения, в которую включены все основные элементы небольшого города – ГЭС, высоковольтные трансформаторные подстанции, ЛЭП и потребители – жилой сектор и пекарня. После того, как в пекарню было подано электричество и предприятие выпустило первую партию выпечки, было организовано чаепитие.

На секции "Энергобезопасность" ребятам было предложено пройти увлекательную игру-бродилку с вопросами и загадками на электрическую тематику. В рамках этой же секции школьники знакомились с правилами поведения вблизи энергообъектов, а на практике отрабатывали действия по освобождению пострадавшего от поражения электрическим током и оказывали ему первую медицинскую помощь.

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В этом году программа занятий по сравнению с прошлым годом была обновлена практически на 60%. Добавлены новые интересные мастер-классы, игры, лабораторные работы и многое другое.

К примеру, на секции "Дизайн-мышление" ребята учились находить нестандартные выходы из сложных ситуаций, основанные на изобретательском, творческом подходе. В ходе занятия каждая группа выделила несколько проблем, с которыми им пришлось столкнуться, и предложила свое нестандартное решение одной из этих проблем. На этом занятии ребята отрабатывали также навыки командной работы, учились генерировать смелые идеи и отстаивать свое мнение.

В субботу, 9 июня, между участниками смены из трех отрядов и энергетиками состоится футбольный турнир, посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу.

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На следующей неделе ребят ждут интересные встречи с энергетиками и возможность напрямую пообщаться со специалистами крупнейших энергокомпаний Дальнего Востока. Дети познакомятся с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии. О своих энергосберегающих технологиях расскажут приглашенные специалисты из Японии. Занятия для школьников проведут энергетики АО "ДРСК", ПАО ДЭК и специалисты Фонда "Надежная смена" (г. Москва).

Завершит смену молодежный форум, на котором школьники представят и защитят свои проекты в энергетической сфере, подготовленные совместно с преподавателями в течение всего периода обучения.

Напомним, в начале июня в ВДЦ "Океан" стартовала профильная энергетическая смена "Энергия Старта" для детей 13-17 лет. Организатором смены стало АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" при поддержке министерства энергетики РФ и ПАО Русгидро.

Участниками смены стали более 100 ребят из Приморского, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областей и Республики Якутия, которые прошли конкурсный отбор.

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