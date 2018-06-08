КамАЗ насмерть сбил пешехода под мостом на Баляева во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

КамАЗ насмерть сбил пешехода под мостом на Баляева во Владивостоке

Водитель автомобиля поворачивал в сторону баляевского путепровода и не заметил пожилую женщину (ФОТО)

8 июня, PrimaMedia. Водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода в районе надземного перехода на Баляева во Владивостоке. Он поворачивал со стороны Луговой на баляевский мост, и совершил наезд на пожилую женщину, сообщает ИА PrimaMedia.

По предварительной информации, пожилая женщина вышла из под моста в районе остановки Баляева и начала переходить дорогу. Водитель КамАЗа в это время начал поворачивать, собираясь заехать на баляевский путепровод, но сбил ее, а затем переехал.

В результате наезда пожилая женщина погибла на месте ДТП.

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Отметим, что ДТП с пешеходами в этом районе в направлении баляевского моста явление частое. В 15 метрах от автомобильной развязки находится остановка общественного транспорта "Баляева", и люди, выйдя из автобуса, как правило, предпочитают переходить дорогу именно через эту развязку. Причем автомобильный поток здесь довольно плотный, особенно в часы пик.

Законно перейти дорогу в месте, где случилось смертельное ДТП, можно через надземный пешеходный переход. Однако пешеходы далеко не всегда им пользуются. Например, выйдя из автобуса 7Т, придется сделать большой круг, чтобы оказаться на другой стороне улицы. Поэтому неудивительно, что люди переходят дорогу именно через эту опасную развязку.

К тому же недалеко находится Дальрыбвтуз, и студенты, спешащие на пары, в большинстве своем не пользуются надземным переходом.

Сотрудники полиции регулярно проводит рейды на этом месте, штрафуя граждан, однако это превентивные меры, которые не способствуют улучшению ситуации. Сегодняшний смертельный случай это наглядно доказал.

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