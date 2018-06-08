Более 10 тысяч дальневосточных гектаров выдано в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

В работе у специалистов находится более 3,5 тысяч заявок

8 июня, PrimaMedia. Один из вопросов, заданных волонтерами во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 7 июня, касался дальневосточного гектара. Волонтеры-дальневосточники рассказали, что в разных субъектах федерального округа есть сложности с отдаленностью выдаваемых участков, выдаче из в зоне заповедников или нехваткой земли. В качестве примера волонтеры привели случай получения жительницей Приморья Ольгой Антонюк только половины гектара, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава государства подчеркнул, что программа "Дальневосточный гектар" работает, и наличие подобных вопросов доказывает ее востребованность. "Люди с удовольствием берут эти участки. Мы теперь приняли решение, чтобы давать эту землю не только дальневосточникам, но и людям, проживающим в других регионах Российской Федерации, но которые хотят, готовы и переедут, чтобы устроить свою жизнь на Дальнем Востоке. Будем совершенствовать эту систему", – заявил Владимир Путин.

По словам врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, приморские земли пользуются большим спросом у "гектарщиков" со всей России. На сегодняшний день регион лидирует среди других субъектов Дальнего Востока по количеству выданных участков.

"Мы заключили 10 206 договоров на предоставление наделов. В работе у специалистов находится ещё более 3,5 тысяч заявок", – отметил глава региона.

Как доложили главе региона специалисты департамента земельных и имущественных отношений края, Ольга Антонюк подала заявку на получение участка площадью 0,99 гектара в поселке Славянка, однако эта земля не подлежала выдаче. Специалисты подобрали и предложили заявительнице другие варианты, из которых Ольга выбрала земельный надел площадью 0,5 гектара.

"Сейчас идет постановка участка на кадастровый учет", – сообщили в департаменте.

Добавим, Хасанский район – один из самых востребованных у "гектарщиков" муниципалитетов. Благодаря своему южному расположению и близости к морю, территория представляет большой интерес для реализации различных проектов, особенно в сфере туризма. Сегодня на данный муниципалитет приходится около трети всех заявок на получение дальневосточного гектара в Приморье.

Отметим, федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Он претворялся в жизнь поэтапно и с 1 февраля прошлого года начал действовать для жителей всей страны. Закон, инициированный президентом России Владимиром Путиным, призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко отмечает, что в Приморье обладатели гектара могут рассчитывать на господдержку. "Мы предлагаем порядка 20 мер, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. В 2017 году на эти цели было направлено 2,5 млн рублей", – отметил Андрей Тарасенко.

Напомним, найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре, или только готовится перебраться в Приморье, могут в Центре получателей дальневосточного гектара.