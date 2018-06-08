Сергей Лукьяненко на ЛиТР 2018: Возможно, я напишу седьмую книгу про Антона Городецкого

Сергей Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева

Самый известный российский фантаст про человечество, мечту и творческие планы на первом Литературном фестивале Тихоокеанской России

8 июня, PrimaMedia. Во Владивосток самый известный российский писатель-фантаст прибыл ранним утром 7-го июня. Поэтому на встречу с поклонниками "дозоров" он пришел после бессонной ночи в самолете, но был бодр и оптимистичен. На встрече речь пошла о будущем фантастики и человечества, сообщает ИА PrimaMedia.

Как объяснил писатель, фантастика мутирует:

— Сначала была научная фантастика, потом возник спрос на жанр "фэнтези", потом пошла волна "попаданцев" и все наконец вылилось в романтическую фантастику, которая примерно про это: "Я была простой парикмахершей, но меня похитил Темный Властелин. Удастся ли мне растопить его сердце?".

Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева 1 / 5

Лукьяненко отметил, что такие истории сочиняют женщины с благозвучными именами, типа Марианна Звездная. Но не исключена вероятность того, что такие романы пишут все же мужчины, так как этих женщин-писательниц никто никогда в глаза не видел.

Также Сергей Лукьяненко указал на смену издательской и читательской парадигм: если раньше любая история про боевых роботов и воинственных эльфов воспринималась и издателями и публикой на ура, то теперь виртуальная реальность и новые медиа съели половину читательской аудитории. Писатель отметил, что социальные сети – это чистая трата времени.

— Социальные сети отняли у нас космос, потому что та масса идей, которая должна была пойти на исследование Вселенной, ушла на создание альтернативной реальности.

Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева 1 / 6

Комментируя разные опыты написания собственных книг, Лукьяненко сказал, что сложнее всего ему дались "Осенние визиты": когда он поставил финальную точку, его охватил озноб, поднялась температура, и он потом долго трясся под одеялом. Любимый многими "Лабиринт отражений" он задумывал гораздо более мрачным, но созданный мир сам стал диктовать свои условия и получился в итоге гораздо более светлым и оптимистичным.

Историю развития человечества Лукьяненко видит также достаточно позитивно:

— Мы стали более гуманными, теперь мы, во всяком случае, не режем друг друга направо и налево.

Идею написать седьмые "Дозоры" писатель не отметает: скорее всего это будет история том, как Антон Городецкий действует в предлагаемых мистических обстоятельствах лишенный всех своих волшебных способностей, как обычный человек, и от того страдающий и рефлексирующий прошлое.

На вопрос: происходили ли в его жизни мистические ситуации, писатель ответил отрицательно:

— Несколько раз в моей жизни случалось то, что я могу назвать чудом, но все же это вещи другого порядка.

Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева Встреча с Сергеем Лукьяненко. Фото: Жанна Беляева 1 / 4

В завершении встречи Сергей Лукьяненко признался, что в детстве мечтал полететь в космос и снимать фантастические фильмы. Первая мечта не реализовалась по озвученным выше причинам, а вторая сбылась наполовину – убедительную фантастическую реальность он все же создает, только посредством другого медиума.

— Смысл человеческой жизни – в самой жизнь, — сказал писатель напоследок. – А для того чтобы понять глубже, надо разобраться, что такое "человек".