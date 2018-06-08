Сергей Лукьяненко на ЛиТР 2018: Возможно, я напишу седьмую книгу про Антона Городецкого

8 июня, PrimaMedia. Во Владивосток самый известный российский писатель-фантаст прибыл ранним утром 7-го июня. Поэтому на встречу с поклонниками "дозоров" он пришел после бессонной ночи в самолете, но был бодр и оптимистичен. На встрече речь пошла о будущем фантастики и человечества, сообщает ИА PrimaMedia.
Как объяснил писатель, фантастика мутирует:
— Сначала была научная фантастика, потом возник спрос на жанр "фэнтези", потом пошла волна "попаданцев" и все наконец вылилось в романтическую фантастику, которая примерно про это: "Я была простой парикмахершей, но меня похитил Темный Властелин. Удастся ли мне растопить его сердце?".
Лукьяненко отметил, что такие истории сочиняют женщины с благозвучными именами, типа Марианна Звездная. Но не исключена вероятность того, что такие романы пишут все же мужчины, так как этих женщин-писательниц никто никогда в глаза не видел.
Также Сергей Лукьяненко указал на смену издательской и читательской парадигм: если раньше любая история про боевых роботов и воинственных эльфов воспринималась и издателями и публикой на ура, то теперь виртуальная реальность и новые медиа съели половину читательской аудитории. Писатель отметил, что социальные сети – это чистая трата времени.
— Социальные сети отняли у нас космос, потому что та масса идей, которая должна была пойти на исследование Вселенной, ушла на создание альтернативной реальности.
Комментируя разные опыты написания собственных книг, Лукьяненко сказал, что сложнее всего ему дались "Осенние визиты": когда он поставил финальную точку, его охватил озноб, поднялась температура, и он потом долго трясся под одеялом. Любимый многими "Лабиринт отражений" он задумывал гораздо более мрачным, но созданный мир сам стал диктовать свои условия и получился в итоге гораздо более светлым и оптимистичным.
Историю развития человечества Лукьяненко видит также достаточно позитивно:
— Мы стали более гуманными, теперь мы, во всяком случае, не режем друг друга направо и налево.
Идею написать седьмые "Дозоры" писатель не отметает: скорее всего это будет история том, как Антон Городецкий действует в предлагаемых мистических обстоятельствах лишенный всех своих волшебных способностей, как обычный человек, и от того страдающий и рефлексирующий прошлое.
На вопрос: происходили ли в его жизни мистические ситуации, писатель ответил отрицательно:
— Несколько раз в моей жизни случалось то, что я могу назвать чудом, но все же это вещи другого порядка.
В завершении встречи Сергей Лукьяненко признался, что в детстве мечтал полететь в космос и снимать фантастические фильмы. Первая мечта не реализовалась по озвученным выше причинам, а вторая сбылась наполовину – убедительную фантастическую реальность он все же создает, только посредством другого медиума.
— Смысл человеческой жизни – в самой жизнь, — сказал писатель напоследок. – А для того чтобы понять глубже, надо разобраться, что такое "человек".