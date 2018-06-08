Иностранные туристы продолжают делать фото на краю видовой во Владивостоке, несмотря на ЧП. Фото: ИА PrimaMedia

Иностранцы продолжают делать фото на краю видовой во Владивостоке, несмотря на ЧП

На следующий день после происшествия на обзорной площадке Орлиной сопки появились строители (ФОТО)

8 июня, PrimaMedia. Иностранные туристы, несмотря на несчастный случай с гражданкой Южной Кореи во время фотографирования, который произошел 6 июня на видовой площадке Орлиной сопки во Владивостоке, продолжают делать опасные фото на краю. На следующий день после случившегося поврежденные перила на площадке начали укреплять, а разрушенные восстанавливать, сообщает ИА PrimaMedia. Заодно строители срезали свадебные замки.

Видовая площадка Орлиной сопки — одно из самых посещаемых иностранцами мест Владивостока. Отсюда открывается прекрасный вид на мост через бухту Золотой Рог и на весь город, здесь всегда много туристов и отдыхающих, сюда регулярно приезжают автобусы с экскурсиями. Иностранные туристы охотно фотографируются на фоне городских достопримечательностей, однако в погоне за красивым фото гости порой выбирают далеко не самые безопасные позиции для этого.

Иностранные туристы продолжают делать фото на краю видовой во Владивостоке, несмотря на ЧП

Иностранные туристы продолжают делать фото на краю видовой во Владивостоке, несмотря на ЧП. Фото: ИА PrimaMedia

Два дня назад, 6 июня, туристка из Южной Кореи сорвалась с видовой площадки, когда фотографировалась. В какой-то момент девушка потеряла равновесие и упала спиной вперед, ударившись об перила уровнем ниже.

Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе департамента здравоохранения Приморского края, пострадавшая иностранная туристка сейчас находится в "тысячекоечной" больнице под наблюдением врачей.

"В динамике за ней следят врачи, если все будет хорошо, то 9 июня она сможет вернуться на Родину", — рассказали в ведомстве.

Несмотря на это, иностранные гости Владивостока продолжают делать опасные фото на краю видовой на фоне Золотого моста.

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Как рассказали ИА PrimaMedia специалисты, конструкция перил на видовой площадке ненадежная, она изначально была неправильно спроектирована. Это можно понять даже по дребезжанию на ветру.

Туристка из Китая сорвалась с видовой площадки во Владивостоке

Отметим, что территория видовой площадки – это федеральная собственность и, согласно закону, городская администрация не вправе выполнять там какие-либо работы по ремонту, в противном случае последуют штрафные санкции. Тем временем, состояние площадки не раз становилось объектом критики популярных путешественников. Как уточнили в мэрии Владивостока, город не раз обращался в Росимущество с просьбой передать видовую площадку в муниципальную собственность, однако пока этого не сделано.

Похоже, что в мэрии ждать новых несчастных случаев не стали, поэтому на следующий день после случая с иностранкой строители приступили к восстановлению поврежденных перил, начали укреплять металлические балки дополнительными элементами. Кроме того, срезали все замки, которые вешают после свадебной церемонии.

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