Иностранцы продолжают делать фото на краю видовой во Владивостоке, несмотря на ЧП

Иностранные туристы продолжают делать фото на краю видовой во Владивостоке, несмотря на ЧП. Фото: ИА PrimaMedia

На следующий день после происшествия на обзорной площадке Орлиной сопки появились строители (ФОТО)

8 июня, PrimaMedia. Иностранные туристы, несмотря на несчастный случай с гражданкой Южной Кореи во время фотографирования, который произошел 6 июня на видовой площадке Орлиной сопки во Владивостоке, продолжают делать опасные фото на краю. На следующий день после случившегося поврежденные перила на площадке начали укреплять, а разрушенные восстанавливать, сообщает ИА PrimaMedia. Заодно строители срезали свадебные замки.

Видовая площадка Орлиной сопки — одно из самых посещаемых иностранцами мест Владивостока. Отсюда открывается прекрасный вид на мост через бухту Золотой Рог и на весь город, здесь всегда много туристов и отдыхающих, сюда регулярно приезжают автобусы с экскурсиями. Иностранные туристы охотно фотографируются на фоне городских достопримечательностей, однако в погоне за красивым фото гости порой выбирают далеко не самые безопасные позиции для этого.



Иностранные туристы продолжают делать фото на краю видовой во Владивостоке, несмотря на ЧП. Фото: ИА PrimaMedia

Два дня назад, 6 июня, туристка из Южной Кореи сорвалась с видовой площадки, когда фотографировалась. В какой-то момент девушка потеряла равновесие и упала спиной вперед, ударившись об перила уровнем ниже.

Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе департамента здравоохранения Приморского края, пострадавшая иностранная туристка сейчас находится в "тысячекоечной" больнице под наблюдением врачей.

"В динамике за ней следят врачи, если все будет хорошо, то 9 июня она сможет вернуться на Родину", — рассказали в ведомстве.

Несмотря на это, иностранные гости Владивостока продолжают делать опасные фото на краю видовой на фоне Золотого моста.

Также начали удалять перила с замками, которые вешают после свадебной церемонии. Фото: ИА PrimaMedia Консрукция перил на видовой была изначально неправильно спроектирована. Фото: ИА PrimaMedia На следующий день после происшествия там начали укреплять разрушенные перила. Фото: ИА PrimaMedia Консрукция перил на видовой была изначально неправильно спроектирована. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Как рассказали ИА PrimaMedia специалисты, конструкция перил на видовой площадке ненадежная, она изначально была неправильно спроектирована. Это можно понять даже по дребезжанию на ветру.

Отметим, что территория видовой площадки – это федеральная собственность и, согласно закону, городская администрация не вправе выполнять там какие-либо работы по ремонту, в противном случае последуют штрафные санкции. Тем временем, состояние площадки не раз становилось объектом критики популярных путешественников. Как уточнили в мэрии Владивостока, город не раз обращался в Росимущество с просьбой передать видовую площадку в муниципальную собственность, однако пока этого не сделано.

Похоже, что в мэрии ждать новых несчастных случаев не стали, поэтому на следующий день после случая с иностранкой строители приступили к восстановлению поврежденных перил, начали укреплять металлические балки дополнительными элементами. Кроме того, срезали все замки, которые вешают после свадебной церемонии.