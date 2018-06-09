Презентация музея литературы русского Востока. Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia
ЛиТР–2018

Музей литературы русского Востока презентовали на фестивале «ЛиТР»

Его руководитель Александр Лобычев и замдиректора по науке краевого музея Анжелика Петрук рассказали о концепции нового очага культуры

9 июня, PrimaMedia. Презентация музея литературы русского Востока как нового филиала Приморского краевого музея имени В.К. Арсеньева прошла 8 июня в рамках литературного фестиваля "ЛиТР". Заместитель директора по науке краевого музея Анжелика Петрук и заведующий новым филиалом Александр Лобычев познакомили собравшихся с концептуальными планами музеефикации дальневосточной и эмигрантской литературных ветвей, сообщает ИА PrimaMedia.

— Создавая новый музей, мы, прежде всего, рассчитываем на огромную коллекцию краевого музея имени Арсеньева, которая формировалась на протяжении многих десятилетий и продолжает пополняться. Дом Асеева на Пушкинской, 25, где разместится новый филиал, имеет свою литературную историю, к тому же это прекрасный памятник деревянного зодчества, который сам по себе заслуживает музеефикации. Во Владивостоке таких зданий немного. Большая удача, что нашим новым филиалом заведует человек, который удерживает в голове культурную ситуацию в огромном объеме и временном промежутке, пишет о ней, читает лекции – это Александр Лобычев. Когда зашла речь о новом филиале, ни у кого не было сомнений по поводу кандидатуры его заведующего. В музее литературы будет идти культурная жизнь на основе меняющихся выставок", — рассказала Анжелика Петрук.

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Александр Лобычев развил тему организации жизни будущего музея. Пока еще помещение не свободно – в нем продолжают работать сотрудники краевого центра народной культуры(КЦНК). Однако в течение ближайших месяцев КЦНК переедет в более просторный особняк на улице Аксаковской, а литературный музей займет исторический дом на Пушкинской и в сентябре планирует открыть первую выставку.

"Постоянной экспозиции там не будет, — подчеркнул Александр Лобычев, — площади не позволяют также хранить коллекцию, она останется в фондах краевого музея Арсеньева на Светланской, 20. У нас же выставки будут меняться, и вокруг них будут происходить различные события – лекции, встречи, дискуссии и тому подобное. Название для нового музея придумал я. Во-первых, оно красиво звучит. А во-вторых, схватывает не географическое, а культурное явление: ведь литература русского Востока была и в эмиграции. После революции литераторы утекли отсюда двумя ручейками – часть уехала в Харбин или в Америку, а часть вернулась на запад России – тот же Асеев, футуристы, Фадеев… Постепенно, конечно, мы постараемся включить в музейные планы как можно больше дальневосточных писателей и поэтов".

Анжелика Петрук также отметила, что новым музеям люди всегда охотно дарят экспонаты – и выразила надежду, что музей литературы русского Востока не станет исключением.

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