Вопросы развития пищевой и перерабатывающей промышленности обсудили в Совете Федерации. Фото: пресс-служба сенатора

Вопросы развития пищевой и перерабатывающей промышленности обсудили в Совете Федерации

Участие в заседании приняла сенатор от Приморья Людмила Талабаева

8 июня, PrimaMedia. Второе расширенное заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности состоялось в Совете Федерации. Участие в заседании приняла сенатор от Приморья Людмила Талабаева, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе сенатора.

Как было отмечено участниками, в соответствии с основными задачами Временной комиссии был проведен анализ текущего состояния отечественного АПК и отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

В последние годы наблюдается стабильный рост российского АПК. За последние пять лет прирост российского сельскохозяйственного производства составил 15%, что в три раза выше уровня прироста ВВП страны. Однако рост объемов производства агропродовольственной продукции обострил проблемы с ее переработкой, хранением и доставкой до конечного потребителя.

Комплекс включает около 30 отраслей производства, которые производят 12% общего промышленного производства. Вклад отраслей в оборот розничной торговли составляет 49% от общего объема. Неразвитость инфраструктуры и транспортной логистики определяет уровень потерь, который в среднем по отраслям составляет 20%.

"Вопрос законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности нужно ставить значительно шире. Работа должна вестись комплексно с решением задач развития АПК страны через призму обеспечения устойчивого экономического роста", — отметила Людмила Талабаева.

Вопросы развития пищевой и перерабатывающей промышленности обсудили в Совете Федерации

Вопросы развития пищевой и перерабатывающей промышленности обсудили в Совете Федерации. Фото: пресс-служба сенатора

В числе приоритетов Временной комиссии — анализ и мониторинг применения мер государственной поддержки машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, рассмотрение инициатив по внесению изменений в законы, подзаконные акты, поддержка отраслей сельскохозяйственного комплекса и промышленности, применяющих современные технологии, которые позволят осуществить прорыв в технологическом отставании и повысить эффективность производства.

С участием Временной комиссии, экспертного сообщества была разработана и предложена на согласование в правительство РФ новая мера государственной поддержки – проект Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2030 года.

В конце заседания Людмила Талабаева поблагодарила всех выступающих участников.

"Мне очень нравится, что рассказывая о каком-то своем проекте, каждый из вас говорил о том, чего не хватает в законодательстве. Мы законодатели. И мне кажется, нам очень важно из ваших выступлений выбрать предложения по законодательному совершенствованию, нам самим их проанализировать и посмотреть какие законы, какие нормативно-правовые акты нам нужно поработать", — заключила сенатор.

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