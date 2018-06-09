Сергей Шаргунов. Фото: ИА PrimaMedia
ЛиТР–2018

Сергей Шаргунов: Ненавижу, когда меня называют политиком

Гость фестиваля «ЛиТР» рассказал, как ему во Владивосток позвонили «от Путина»

9 июня, PrimaMedia. Московский писатель и публицист, недавно ставший депутатом Государственной думы, Сергей Шаргунов встретился 8 июня с читателями и общественниками в рамках фестиваля "ЛиТР" на одной из площадок университетского кампуса ДВФУ. Он ответил на множество вопросов – начиная от происхождения и заканчивая телефонным общением с президентом Путиным, сообщает ИА PrimaMedia.

Гостя публике представил приморский писатель и журналист Василий Авченко. Сергей Шаргунов отметил, что почитает за честь сидеть рядом с ним, поскольку считает Василия давним другом. Также он сообщил, что приезжает во Владивосток не впервые.

"В нашей стране так повелось, что литератора, писателя все воспринимают буквально как батюшку, который наставит и утешит, ответит на все вопросы. Мне в этом смысле, наверное, проще, поскольку я сын батюшки", — так начал свою беседу с владивостокцами Сергей Шаргунов.

Далее сын священника поведал о том, что с детства был весьма политизирован, и уже в 10-летнем возрасте выпускал собственный журнал под названием "Свобода". Однако сегодня литератор предпочитает радикально отмежеваться от тех, кого он называет "патентованными либералами" и декларирует приверженность идеям патриотизма и национального единения во имя созидания.

Отвечая на вопрос, почему сегодня люди не доверяют депутатам Госдумы, Сергей Шаргунов обозначил одной из проблем страны кризис доверия.

"Люди зачастую чувствуют себя жертвами какого-то социального эксперимента. Есть тотальное недоверие к тем, кто заграбастал собственность. Номенклатура в свое время разваливала страну именно для того, чтобы завладеть огромными кусками собственности – и просто так от нее не откажется. Понятно, что эти интересы остаются доминирующими в политике. Кстати, я ненавижу, когда меня называют политиком, считаю это слово ругательным", — сказал он.

Рассказал писатель-депутат и об истории своего вопроса президенту Путину, прозвучавшего накануне, 7 мая, в ходе телефонной прямой линии. Оказалось, что вопрос о наказаниях за пропаганду экстремизма писатель уже ранее задавал президенту – и его попросили повторить на прямой линии. Писателю не пришлось дозваниваться в Кремль – организаторы президентской прямой линии позвонили сами. Находившийся в этот момент рядом с Шаргуновым куратор "ЛиТР"а Вячеслав Коновалов пошутил: "Наверное, Путин звонит?" — и попал в точку.

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