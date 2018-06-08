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Продукцию "Приморского сетевязального производства" презентовали на Дальневосточном Медиасаммите. Фото: пресс-служба КРДВ

Сети, неводы и тралы приморского производства презентовал на Медиасаммите резидент СПВ

"Приморское сетевязальное производство" готово обеспечить орудиями лова всех дальневосточных рыбаков

8 июня, PrimaMedia. Сети, тралы, невода и другие изделия для рыболовства приморского производства продемонстрировал в рамках выставка, организованной министерством по развитию Дальнего Востока на пятом Дальневосточном МедиаСаммите, резидент Свободного порта Владивосток — компания "Приморское сетевязальное производство", сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал корр. ИА PrimaMedia замдиректора "ПСП" по производству Евгений Мазур, представленные на экспозиции орудия лова производятся в приморском Большом Камне, где на базе функционирующего с 1995 года "Фабрики орудий лова" в 2016 году было образовано новое предприятие — "Приморское сетевязальное производство". Сразу же после создания предприятие стало резидентом Свободного порта Владивосток — льготного механизма для развития бизнеса.

"Преференции Свободного порта Владивосток помогли нам модернизировать предприятие, сделать серьезные инвестиции в обновление сетевязального оборудования. Наиболее существенной мерой поддержки в рамках СПВ стали льготы по налогам — высвободившиеся средства мы сразу направили на техперевооружение фабрики, приобретение современнейших станков", — рассказал Евгений Мазур.

По его словам, статус резидента СПВ позволил компании без особых проблем привлечь заемные средства.

"Банк дал нам инвестиционный кредит, при этом определенное значение сыграл статус зарегистрированного резидента свободного порта", — пояснил замдиректора "ПСП".

Проведенная модернизация производства позволила предприятию начать выпуск всех используемые дальневосточными рыбаками орудий лова: пелагических и донных тралов, траловых мешков, ставных неводов, срюрреводов, кошельковых неводов для промысла сардины иваси.

По словам Евгения Мазура, орудия лова изготавливаются по заказу рыбодобывающих предприятий. В заказчиках у "ПСП" — рыбопромысловые компании со всего Дальневосточного бассейна — рыбаки Приморья, Камчатки, Сахалина, Хабаровского края и Магаданской области.

Предприятие ставит перед собой амбициозную задачу – обеспечить весь рыбный промысел в дальневосточном бассейне необходимыми орудиями лова российского производства. В настоящее время доля продукции отечественного производства в этом сегменте еще мала — есть над чем работать, отметил замдиректора компании.

Напомним, министерство по развитию Дальнего Востока является одним из организаторов Дальневосточного МедиаСаммита-2018, в свою очередь глава Минвостокразвития Александр Козлов принял участие в работе форума. В первый день саммита он стал участником встречи полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева с дальневосточными блогерами.

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