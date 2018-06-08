25-летие со дня основания отметило краевое управление Федерального казначейства

Торжественное собрание, посвященное 25-летию со дня основания УФК по Приморскому краю. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Лучшим казначеям края в торжественной обстановке вручены почетные грамоты и благодарности

8 июня, PrimaMedia. Управление Федерального казначейства по Приморскому краю отметило 25-летие со дня основания. УФК по Приморскому краю внесен значительный вклад в становление органов федерального казначейства, в сотрудничестве с администрациями Приморья и Владивостока и всех муниципальных образований края проделана огромная работа и сейчас продолжается совершенствование процедуры кассового обслуживания, исполнения бюджетов. Руководство и сотрудников краевого управления казначейства поздравил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Как подчеркнул врио руководителя УФК по Приморскому краю Александр Миронов, 25 лет назад был заложен фундамент, который послужил основой формирования коллектива энтузиастов-единомышленников. Пройденный путь – это школа высокого профессионализма, безграничной преданности избранному делу, ответственности, неравнодушия и взаимовыручки. За этот период времени приобретен богатый опыт. И сегодня приморское управление достойно решает задачи, поставленные казначейством России.

Слова поздравлений сотрудникам краевого управления казначейства в этот день адресовали федеральный инспектор по Приморскому краю Николай Шевцов, вице-губернатор Приморья Татьяна Казанцева и другие. Лучшим казначеям края в торжественной обстановке вручены почетные грамоты и благодарности. Помимо этого, благодарность врио губернатора Приморского края объявлена коллективу управления Федерального казначейства по Приморскому краю. Памятной медалью "25 лет казначейству России" награждена первый руководитель управления Галина Мостовая.

Торжественное собрание, посвященное 25-летию со дня основания УФК по Приморскому краю. Фото: пресс-служба ЗС ПК Торжественное собрание, посвященное 25-летию со дня основания УФК по Приморскому краю. Фото: пресс-служба ЗС ПК Торжественное собрание, посвященное 25-летию со дня основания УФК по Приморскому краю. Фото: пресс-служба ЗС ПК 1 / 3

От имени депутатов Законодательного собрания Приморья руководство и сотрудников краевого управления казначейства поздравил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Вручая грамоту Законодательного собрания, Галуст Ахоян, в частности, отметил, что уже четверть века казначейство является важнейшей инстанцией в финансовой отрасли российской исполнительной власти, оказывает содействие оптимальному управлению государственными финансовыми ресурсами, контролирует движение бюджетных средств, обеспечивает прозрачность и законность при исполнении бюджета.

Особые слова благодарности в этот торжественный день были адресованы ветеранам управления. Для них и всех собравшихся в зале атмосферу праздника создали выступления творческих коллективов Приморья.