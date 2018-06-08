Торжественное собрание, посвященное 25-летию со дня основания УФК по Приморскому краю. Фото: пресс-служба ЗС ПК

25-летие со дня основания отметило краевое управление Федерального казначейства

Лучшим казначеям края в торжественной обстановке вручены почетные грамоты и благодарности

8 июня, PrimaMedia. Управление Федерального казначейства по Приморскому краю отметило 25-летие со дня основания. УФК по Приморскому краю внесен значительный вклад в становление органов федерального казначейства, в сотрудничестве с администрациями Приморья и Владивостока и всех муниципальных образований края проделана огромная работа и сейчас продолжается совершенствование процедуры кассового обслуживания, исполнения бюджетов. Руководство и сотрудников краевого управления казначейства поздравил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Как подчеркнул врио руководителя УФК по Приморскому краю Александр Миронов, 25 лет назад был заложен фундамент, который послужил основой формирования коллектива энтузиастов-единомышленников. Пройденный путь – это школа высокого профессионализма, безграничной преданности избранному делу, ответственности, неравнодушия и взаимовыручки. За этот период времени приобретен богатый опыт. И сегодня приморское управление достойно решает задачи, поставленные казначейством России.

Слова поздравлений сотрудникам краевого управления казначейства в этот день адресовали федеральный инспектор по Приморскому краю Николай Шевцов, вице-губернатор Приморья Татьяна Казанцева и другие. Лучшим казначеям края в торжественной обстановке вручены почетные грамоты и благодарности. Помимо этого, благодарность врио губернатора Приморского края объявлена коллективу управления Федерального казначейства по Приморскому краю. Памятной медалью "25 лет казначейству России" награждена первый руководитель управления Галина Мостовая.

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От имени депутатов Законодательного собрания Приморья руководство и сотрудников краевого управления казначейства поздравил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Вручая грамоту Законодательного собрания, Галуст Ахоян, в частности, отметил, что уже четверть века казначейство является важнейшей инстанцией в финансовой отрасли российской исполнительной власти, оказывает содействие оптимальному управлению государственными финансовыми ресурсами, контролирует движение бюджетных средств, обеспечивает прозрачность и законность при исполнении бюджета.

Особые слова благодарности в этот торжественный день были адресованы ветеранам управления. Для них и всех собравшихся в зале атмосферу праздника создали выступления творческих коллективов Приморья.

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