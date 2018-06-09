Р. Гольдштейн: Продукция российского машиностроения уверенно выходит на мировые рынки

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Правительство РФ выделит более 1,5 млрд руб. на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания

9 июня, PrimaMedia. Более 1,5 млрд рублей субсидий выделят российским организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания. Такое распоряжение одобрено Правительством РФ, — сообщает ИА PrimaMedia.

Данное распоряжение подготовлено во исполнения решений по итогам заседания Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось в апреле 2018 года. Субсидии предусмотрены в целях реализации приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности".

— Размер господдержки, согласно документу, составит 1,557 миллиарда рублей. За счет этих средств планируется создать около 30 сервисных центров, которые будут заниматься послепродажным обслуживанием продукции отечественных отраслей машиностроения. Это будет способствовать развитию экспорта, дополнительной загрузке производственных мощностей, включая смежные сферы. В целом, такой инструмент, как государственная поддержка, показал себя очень результативно, поэтому с каждым годом все большее число отраслей российской экономики ее получают, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также напомнил, что ранее Правительство утвердило выделение субсидий в размере 1,5 млрд рублей на 2018-2020 гг. производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в России.