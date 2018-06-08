За продажу вэйпов детям и подросткам в Приморье будут штрафовать. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

За продажу вэйпов детям и подросткам в Приморье будут штрафовать

Административное наказание составит от 3 до 50 тысяч рублей

8 июня, PrimaMedia. Депутаты Заксобрания Приморья предлагают ввести штрафы за продажу вэйпов несовершеннолетним. Соответствующие поправки к закону "Об административных правонарушениях в Приморском крае" подготовил комитет Законодательного собрания по региональной политике и законности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Как отметил заместитель председателя комитета Александр Лось, на майской сессии краевого парламента в первом чтении принят проект закона "Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края". Он вводит запрет на реализацию вэйпов несовершеннолетним и разработан в связи с ростом популярности использования электронных сигарет среди населения, особенно среди детей и подростков.

Следующим шагом в борьбе с вредной привычкой, которая все чаще формируется у несовершеннолетних, по мнению депутатов, должно стать введение административной ответственности в отношении тех, кто не соблюдает ограничения. Согласно законодательной инициативе комитета, продажа несовершеннолетним электронных сигарет повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.

"Размер штрафов, установленный в законопроекте, аналогичен санкциям, введенным за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, — пояснил Александр Лось. – Право составлять административные протоколы предоставляется административным комиссиям и должностным лицам органов местного самоуправления, уполномоченным в сфере в торговли, общественного питания и бытового обслуживания".

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Приморье введет запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

В Приморье хотят ввести запрет на продажу вэйпов несовершеннолетним

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