Александр Шишкин: электронные визы позволят увеличить поток интуристов на Дальний Восток

Нижняя палата парламента поддержала законопроект о въезде в РФ через аэропорты ДФО в упрощённом режиме. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Нижняя палата парламента поддержала законопроект о въезде в РФ через аэропорты ДФО в упрощённом режиме

9 июня, PrimaMedia. Законопроект о распространении на все воздушные пункты пропуска Дальнего Востока упрощённого порядка въезда иностранцев увеличит поток зарубежных туристов в регионы ДФО. Об этом заявил в пятницу, 8 июня, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Электронные визы позволят увеличить поток иностранных туристов на Дальний Восток. Законопроект предусматривает распространение упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на пункты пропуска, расположенные именно в ДФО, — отметил сенатор.

По его словам, после одобрения законопроекта в Совете Федерации и подписи Президента, режим электронных виз в первую очередь должен будет распространиться на Южно-Сахалинск (Хомутово), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый).

— Другие аэропорты ДФО будут подключаться к упрощённой системе въезда иностранцев по мере их технического оснащения. Это значит, что система электронных виз автоматически влечёт за собой частичную модернизацию аэропортовых объектов Дальнего Востока, — сказал сенатор.

Напомним, на территории ДФО расположено девять крупных аэропортов: в Магадане (Сокол), Анадыре (Угольный), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Якутске, Бухте Провидения, Южно-Сахалинске (Хомутово). Из них в настоящее время режим упрощённого въезда по электронным визам действует только во Владивостоке.