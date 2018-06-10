Александр Шишкин: ставка 0% НДС на авиаперевозки позволит снизить стоимость авиабилетов

Правительство РФ приняло решение обнулить ставку НДС на внутренние автоперевозки в ДФО. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Правительство РФ приняло решение обнулить ставку НДС на внутренние автоперевозки в ДФО

10 июня, PrimaMedia. Обнуление ставки НДС на внутренние авиапервозки в регионах на Дальнем Востоке позволит снизить стоимость авиабилетов и сделает авиатранспорт доступнее для местных жителей. Об этом заявил в пятницу, 8 июня, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Обнуление ставки НДС на внутренние авиапервозки в регионах Дальнего Востока позволит снизить стоимость авиабилетов и сделает авиатранспорт доступнее для местных жителей. Цены должны быть приемлемыми, для многих на Дальнем Востоке гражданская авиация по сути является единственной связью с региональными центрами и другими субъектами России, — отметил сенатор.

По его словам, важно развивать транспортную инфраструктуру на ДВ, авиасообщение между городами должно быть бесперебойным. Кроме этого, необходимо модернизировать аэропортовые объекты, содержать в исправном состоянии парк воздушных судов.

— Сейчас ставка НДС на авиапервозки в стране составляет 10%, нулевая ставка действует только для Калининградской области и Крыма, что, безусловно, обоснованно и верно. Авиакомпании, работающие на Дальнем Востоке, давно заявляли о необходимости введения нулевой ставки для Дальневосточного федерального округа.

Напомним, проект федерального закона "О внесении изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации" подготовлен во исполнение решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона от 28 ноября 2017 года. В Правительстве РФ отметили, что ставка НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа устанавливается при условии, что "пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа.