Владимир Путин пригласил лидера КНР на ВЭФ во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia
ВЭФ-2018

Владимир Путин пригласил лидера КНР на ВЭФ во Владивосток

Об этом президент России сообщил по итогам российско-китайских переговоров

9 июня, PrimaMedia. Лидерам России и КНР удалось обсудить весь спектр актуальных вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективами двусторонних отношений, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику, добавив, что председателя Си Цзиньпина ждут во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Ждем Председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке", — сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, между странами развивается торгово-экономическое сотрудничество, "при этом увеличились поставки продукции с высокой степени переработки — машин, оборудования, транспортных средств". По итогам прошлого года товарооборот составил 87 млрд долларов.

"В январе-марте объем российско-китайской торговли вырос еще на 31%. И если нам удастся сохранить темпы роста, то к концу года мы сможем выйти на рекордные показатели, на уровень, о котором мы говорили в течение последних нескольких лет, – 100 млрд долларов", — сказал Президент России.

Глава государства добавил, что "ключевая сфера двустороннего взаимодействия – энергетика", а Россия является крупнейшим экспортером топлива на китайский рынок.

"В прошлом году поставлено более 50 млн тонн нефти. В январе-апреле этот объём увеличился еще на 26%. В соответствии с графиком идёт строительство газопровода по "восточному" маршруту. Согласованы основные параметры поставок природного газа в КНР с Дальнего Востока России. Энергетические компании России и Китая совместно участвуют в проекте по добыче и сжижению природного газа "Ямал СПГ". С декабря прошлого года китайские потребители получают газ с этого месторождения", — сказал Владимир Путин.

Напомним, в 2018 году Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке и станет четвертым по счету. Восточный экономический форум проводится с 2015 года в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

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