МедиаСаммит 2018: «Атака ботов: экосистема телеграмм-каналов»

Доцент кафедры ТРИТ факультета журналистики, институт массмедиа РГГУ Максим Корнев. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Доцент кафедры ТРИТ факультета журналистики Максим Корнев выступил с лекцией о популярном мессенджере (ФОТО)

9 июня, PrimaMedia. Интересный разговор о популярном мессенджере "Телеграмм" состоялся в рамках МедиаСаммита-2018 на площадке кампуса ДВФУ во Владивостоке. Эксперт секции "Атака ботов: экосистема телеграмм-каналов", доцент кафедры ТРИТ факультета журналистики, институт массмедиа РГГУ Максим Корнев рассказал о принципах работы телеграмм-каналов, посоветовал аудитории интересные группы, а также рассказал о том, кто такие "боты", сообщает ИА PrimaMedia.

"Павел Дуров, создавший "Телеграмм", скопировал интерфейс Facebook, но при этом мессенджер сейчас номер один", — начал разговор Максим Корнев. Он рассказал о возможностях "Телеграмма" и указал на то, что сегодня многие используют "Телеграмм" как инструмент для работы.

"Несмотря на блокировки "Телеграмма", которые начались в апреле, он работает. Может быть это даже и подняло его популярность. Мы видим безудержный рост и нужно понимать, что это не только в России, но и во всем мире", — сказал Корнев.

Мастер-класс по теме «Атака ботов: экосистема телеграмм-каналов». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Мастер-класс по теме «Атака ботов: экосистема телеграмм-каналов». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Мастер-класс по теме «Атака ботов: экосистема телеграмм-каналов». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Максим Корнев отметил, что официально "Телеграмм" в России вне закона, но не запрещен, поэтому за его использование никого не штрафуют.

Возвращаясь к теме секции, Максим Корнев рассказал о понятии экосистемы телеграмм-каналов. По его словам, с их помощью можно делать свой, причем востребованный для аудитории, контент. Абсолютно бесплатно открыт доступ к каналам с музыкой, которые являются наиболее популярным, благодаря хранилищу телеграмма.

Также Максим Корнев рассказал о том, кто такие "телеграмм-боты", и какую они несут функцию.

По его словам, так называемый "бот", выполняя однообразную работу, прежде всего, экономит время для человека, он делает работу на более высоких скоростях.

"Боты в "Телеграмме" — это разновидность чат-ботов. По правилам все их имена должны оканчиваться словом "bot". Это те же пользовательские аккаунты, которыми вместо людей управляют программы", — рассказал Максим Корнев.

Мастер-класс по теме «Атака ботов: экосистема телеграмм-каналов». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Мастер-класс по теме «Атака ботов: экосистема телеграмм-каналов». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Мастер-класс по теме «Атака ботов: экосистема телеграмм-каналов». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Напомним, что Пятый Дальневосточный МедиаСаммит прошел 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.