Федеральный конкурс «Я — Созидатель» представили на V МедиаСаммите

Сергей Габестро и Ксения Божок. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Прием заявок от авторов на очередной этап конкурса продлится до 15 июня

9 июня, PrimaMedia. Презентация федерального конкурса журналистских работ "Я — Созидатель" прошла 7 июня во Владивостоке на полях V МедиаСаммита. С условиями конкурса представителей СМИ и НКО познакомили исполнительный директор фонда "Соработничество" Сергей Габестро и директор АНО "Центр информационной поддержки развития Хабаровского края "Гражданские медиа" Ксения Божок, сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторами конкурса выступают фонд "Начинание" и журнал "Русский репортер" при поддержке фонда "Соработничество", Общественного совета при Минвостокразвития России, Общественной палаты Российской Федерации и платформы Les.Media. Этот конкурс призван стимулировать журналистов к поиску и распространению интересных социальных практик, а также помогает НКО наладить связи с представителями медиа.

Героями материалов могут стать люди, которые меняют жизнь вокруг себя к лучшему. Как пояснил Сергей Габестро, организаторы стремятся сделать конкурс как можно доступнее – поэтому принимаются работы не только опубликованные, но и специально написанные и еще не появлявшиеся в СМИ. Их авторами могут быть не только профессиональные журналисты, но и блогеры, студенты, медиаволонтеры и даже сами созидатели. Очередной этап конкурса проходит сейчас, и заявки на него можно подавать вплоть до 15 июня. В каждом этапе конкурса определяют по 6 призовых работ, и призы – денежные премии – получают не только авторы материалов, но и герои – гражданские активисты.

Ксения Божок добавила, что для Дальнего Востока учреждена отдельная номинация от "Гражданских медиа". Она напомнила, что сразу после подведения итогов второго этапа конкурса "Я – Созидатель" стартует прием заявок на третий этап – он начнется 5 июля.