Продюсер телеканала «Дождь» на МедиаСаммите рассказала, как продать эфир и "не прогореть"

Светлана Гуляева провела мастер-класс по созданию контента, упаковке и продвижению телеканала. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Светлана Гуляева провела мастер-класс по созданию контента, упаковке и продвижению телеканала (ФОТО)

21 июня, PrimaMedia. Платный контент и эфир телеканала "Дождь" когда-то стал экспериментом, так как платить за информацию на телевидении мало кто привык, однако сегодня это нормальная практика, которая приносит свои максимально прибыльные доходы. Российский круглосуточный информационный телеканал – это новостная лента из аналитических, дискуссионных и авторских программ, показ концертов, художественные чтения, а также видеоарты. О том, как привлечь многотысячную аудиторию, которая сегодня перевалила за 65 тысяч, как "вещать, чтобы купили", и о лайфхаках телевидения рассказала исполнительный продюсер телеканала "Дождь" Светлана Гуляева, сообщает ИА PrimaMedia.

— Какие мы во Вконтакте, как мы общаемся с нашими подписчиками в одноклассниках, что мы делаем в инстаграме, что там может и должно быть, а чего крайне не рекомендуется – каждая деталь важна, если ты хочешь и готов заниматься серьезно телевидением, — начала Светлана Гуляева.



Светлана Гуляева. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Оказалось, что особое внимание стоит уделять работе в социальных сетях для продвижения платного контента. Репортаж, интервью или даже арт-видео должны иметь разный формат как для групп в "Вконтакте", так и для "Одноклассников", то есть из часа эфирного времени необходимо создать новость для социальных сетей на несколько минут. Такой подход телевизионщики назвали "паук".

— Сегодня мы столкнулись, с тем, что люди не привыкли смотреть долго и много, за короткий ролик в сетях подписчики понимают, о чем была речь, и не видят смысла проходить к полной версии, которая уже платная. Именно поэтому сегодня задача тех, кто компанует формат в сети — давать больше недосказанности, оставлять загадку и тем самым завлекать своего зрителя на официальный канал, — отметила Светлана Гуляева.

Светлана Гуляева рассказала, что в их редакции имеется специальная мини-фабрика, которая занимается исключительно продвижением информационного контента. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Участники мастер-класса. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 2

На мастер-классе речь зашла и об универсальности журналиста, так как работа платной платформы, да и просто информационной платформы предполагает возможность экономии, а она невозможна без взаимозаменяемости. "Универсальным солдатом" должен быть каждый, кто хочет продвинуться в этой сфере, отметила спикер.

Светлана Гуляева рассказала, что в их редакции имеется специальная мини-фабрика, которая занимается исключительно продвижением информационного контента. Каждый в команде должен обладать навыками, "как подать информацию, чтобы завлечь аудиторию".

— Например, они знают, что сегодня пройдет какой-то гость, можно поиграть с аудиторией, можно сделать трансляцию в свободном формате вопрос-ответ, сделать игру "отгадайте, кто к нам придет", и все в этом роде. Подобные вещи необходимы для того, чтобы анонсировать эфир и приглашать гостей, увеличивать эфирную аудиторию. Для лекции, фильма или отдельного большого расследования мы даже составляем отдельный план продвижения, продюсируем его и разрабатываем нашей мини-фабрикой, таким образом мы можем продать разные единицы контента, но при этом найти новую аудиторию, — рассказала исполнительный продюсер телеканала "Дождь.

Для участников секции Светлана Гуляева подготовила нарезку видеосюжетов, которые наглядно показали форматы телеканала и те "фишки", которые помогают в продвижении контента и наращивании аудитории.

Не обошлось и без вопросов, в частности, один из них касался того, как сами телезрители могут написать инфоповод, который, по их мнению, достоин, чтобы о нем сказали во всеуслышнье. Ответ не заставил себя ждать, Светлана Гуляева отметила, что она открыта для общения, во всех социальных сетях имеется ее аккаунты, и каждый может написать ей и обратиться с вопросом и инфоповодом. Также было отмечено, что редакция телеканала готова работать с региональными СМИ.

Для тех, кто раньше еще никогда не слышал, что такое "Дождь", и мало понимает, почему за него стоит еще и платить, организаторы предложили промокод, который позволит всем заинтересованным на несколько дней познакомиться с их контентом и тогда уже решить "стоит ли игра свеч".

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2018 прошел во Владивостоке 6-7 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Программа МедиаСаммита традиционно разделена на несколько направлений: секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб.

Обучающие мастер-классы прошли, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. В мероприятии приняли участие более 6 000 человек.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.