В Минфине пообещали скорое снижение цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль цен на бензин в стране и возбудила ряд антимонопольных дел

9 июня, PrimaMedia. Меры российского правительства по стабилизации цен на топливо в скором времени приведут к их снижению в опте. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой газету "Известия".

"Цены должны пойти вниз, но главным образом в опте. Если мы говорим о том, чтобы стабилизировать ситуацию с независимыми АЗС, то цены в опте и мелком опте, конечно, должны пойти вниз, и только в этом случае мы увидим стабилизацию цен в рознице", — уточнил Сазанов в эфире на канале РБК.

По данным Росстата, в мае цены на бензин выросли на 5,6%, что в пять раз превышает аналогичный показатель в апреле. 7 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль цен на бензин в стране и возбудила ряд антимонопольных дел.

Президент России Владимир Путин в ходе традиционной "прямой линии" возложил на правительство ответственность за рост цен на бензин. Россияне обвинили в удорожании топлива нефтяные компании.