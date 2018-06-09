Самолет из Владивостока в Южно-Сахалинск не смог взлететь. Фото: предоставлено очевидцами

Самолет с журналистами из Южно-Сахалинска не смог вылететь из аэропорта Владивостока

По словам очевидцев, причиной отмены рейса стала техническая неисправность борта (ФОТО)

9 июня, PrimaMedia. Во Владивостоке задерживается вылет рейса авиакомпаний "Аврора" и S7 Airlines в Южно-Сахалинск. Винтовой самолет DeHavilland8-400 не смог покинуть взлетно-посадочную полосу по расписанию в 09.20 VVO. Причиной этого стала техническая неисправность воздушного судна, сообщили читатели ИА SakhalinMedia через редакционный WhatsApp.

"Нас посадили в самолет, но не сказали, как обычно пристегивать ремни, не было инструктажа. Потом сообщили, что на борту техническая неисправность и мы не можем взлететь. Все начали суетиться, вставать со своих мест. Экипаж попросил всех занять свои места. Сказали: ждем 15 минут, потом будет принято решение о взлете. Но уже через пять минут нас пригласили обратно в автобус и вернули в накопитель", — сообщила читательница.

Она отметила, что среди пассажиров много сахалинских журналистов — они возвращаются с Пятого МедиаСаммита, завершившегося во Владивостоке накануне.

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