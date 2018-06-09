Больше бонусов бюджетникам банка "Приморье" по картам "МИР-Maestro Привилегия". Фото: пресс-служба банка "Приморье"

Больше бонусов бюджетникам банка «Приморье» по картам «МИР-Maestro Привилегия»

Картой можно пользоваться по всему миру: в России она будет работать как МИР, а за рубежом — как Maestro

9 июня, PrimaMedia. Банк "Приморье" завершил перевыпуск зарплатных карт на "МИР-Maestro Привилегия" для участников зарплатных проектов — сотрудников бюджетных организаций и студентов. Теперь держатели карт банка смогут беспрепятственно продолжить пользоваться своим счетом, в том числе после 1 июля 2018 года, когда получить средства из бюджета можно будет только по картам МИР, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Напомним, что в июле 2017 года "Приморье" активно начал выпуск новых карт МИР для своих клиентов — бюджетников, действуя на основании закона от 01.05.2017 № 88-ФЗ, согласно которому перевод зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий возможен только на карты национальной платежной системы. Согласно установленным срокам перевода клиентов на новые карты, пластик необходимо получить до 1 июля 2018 года, т.к. в эту дату прекращается работа зарплатных карт других платежных систем (кроме МИР), по которым ранее держатели получали выплаты из бюджета.

"Чтобы процесс перехода на новые карты был для наших клиентов более комфортным, мы сохранили их действующие счета и перевыпустили к ним новые карты; держателям не нужно было получать и передавать новые реквизиты в свою организацию, — комментирует заместитель председателя правления — директор департамента розничного бизнеса Анна Талызина. — Нашим клиентам стали доступны инновационные ко-бейджинговые карты "МИР-Maestro Привилегия", имеющих ряд преимуществ. Благодаря ко-бейджинговой программе картой можно пользоваться по всему Миру: в России она будет работать как МИР, а за рубежом — как Maestro. Ею можно оплачивать покупки на зарубежных сайтах и в интернет-магазинах.

По картам "МИР-Maestro Привилегия" можно совершать бесконтактные платежи — уже полюбившийся пользователям карт безопасный и удобный инструмент для совершения покупок: пластик не нужно передавать продавцу или долго ожидать подтверждения оплаты. А при совершении платежа до 1000 рублей не потребуется даже вводить ПИН-код.

По новым картам мы предложили участникам зарплатных проектов Пакет лояльности, в рамках которого при совершении платежей в торговых точках на территории РФ начисляется Cash-back 5%: по самым популярным категориям (АЗС, кафе, рестораны, кино, боулинги и др.) банк возвращает часть потраченных средств при оплате картой.

Дистанционные сервисы — Мобильный банк и Мой Б@нк, а также sms-сервис -доступны пользователям Пакета бесплатно. Еще один бонус — возможность снятия наличных в чужих банкоматах на территории РФ без комиссии.

Кроме того, "Приморье" является участником Программы лояльности Платежной системы, и держатели МИРов уже готовы к будущей популяризации программы в нашем регионе".

Оформить заявку на выпуск карт можно в любом офисе банка "Приморье" или на сайте. Получить подробную консультацию о процессе перехода на новые карты, способах их получения или преимуществах можно у специалистов контакт-центра по телефонам (423) 2-407-915, 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).

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