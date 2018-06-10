«Как много разных рыб»: юные журналисты познакомились с фауной Приморского океанариума

Юные журналисты познакомились с фауной Приморского океанариума. Фото: ИА PrimaMedia

Ребята со всего края побывали в научно-образовательном комплексе в рамках форума молодых журналистов и блогеров (ФОТО)

10 июня, PrimaMedia. Приморский океанариум выступил партнером молодежного форума TEEN Media и организовал экскурсию для юных журналистов и блогеров на безвозмездной основе. Ребята познакомились с уникальной фауной и флорой, а также масштабными экспозициями научно-образовательного комплекса, сообщает ИА PrimaMedia.

Двухчасовая экскурсия началась с экспозиции "Тропический лес", где юные журналисты смогли увидеть обитателей тропиков : хищных пираний, пресноводных скатов, корраловые рифы во всей красе.

— Я приехала на форум из Хороля. Очень хотела попасть в Приморский океанариум, здесь так много разных рыб и растений, и насекомых. Есть даже тропический лес. Там особенный воздух, много зелени и других удивительных растений, — отметила участница форума Катя.

Двухчасовая экскурсия началась с экспозиции «Тропический лес». Фото: ИА PrimaMedia Двухчасовая экскурсия началась с экспозиции «Тропический лес». Фото: ИА PrimaMedia Двухчасовая экскурсия началась с экспозиции «Тропический лес». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Побывав в тропиках, ребята прошли к экспозициям, отражающим представления о рождении вселенной, эволюции жизни в Океане. А затем познакомились с обитателями Японского , Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка.

— Тропический лес очень поразил. И древние раскопки. И рыбы. Их здесь очень много, — подчеркнул шестиклассник Стас.

Ребята познакомились с уникальной фауной и флорой, а также масштабными экспозициями научно-образовательного комплекса. Фото: ИА PrimaMedia Ребята познакомились с уникальной фауной и флорой, а также масштабными экспозициями научно-образовательного комплекса. Фото: ИА PrimaMedia Ребята познакомились с уникальной фауной и флорой, а также масштабными экспозициями научно-образовательного комплекса. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Начинающие блогеры активно фотографировали морских обитателей. Особое впечатление на школьников произвели огромные макеты вымерших животных.

— Я приехал из Камень-рыболова. Экскурсия очень понравилась, так много разных рыб, которых я никогда до этого не видел. А еще большие ненастоящие рыбы. Мы с друзьями сделали очень много разных фото. Познакомились с интересными людьми. В общем, эта поездка мне понравилась, — отметил участник экскурсии Никита.

Участники форума молодых журналистов и блогеров в Приморском океанариуме. Фото: ИА PrimaMedia Экскурсия в Приморский океанариум. Фото: ИА PrimaMedia Начинающие блогеры активно фотографировали морских обитателей. Фото: ИА PrimaMedia Начинающие блогеры активно фотографировали морских обитателей. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Форум молодых журналистов и блогеров прошел 6-7 июня, в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2018. В этом году в мероприятии приняли участие более 500 школьников со всего Приморского края.

Организатором форума является Приморское отделение Союза журналистов, при поддержке Фонда президентских грантов России, департамент по делам молодежи Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморская краевая организация Российского союза молодежи. Мероприятие поддержали ПАО "Ростелеком", компания Tele2, вероссийский детский центр "Океан", Приморский океанариум.

Справка: Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества создан в апреле 2017 года. Одна из основных задач фонда — обеспечение всесторонней поддержки некоммерческих организаций. На фонд возложено распределение грантов президента Российской Федерации среди некоммерческих организаций на основе проведения открытых конкурсов.