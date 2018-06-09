"Луч" в РФПЛ, "Спартак-Приморье" в лиге ВТБ: спортклубы Приморья готовятся к новому сезону

Стадион "Динамо". Фото: ИА PrimaMedia

В рамках МедиаСаммита-2018 краевые власти рассказали о том, чего ждать болельщикам от профессиональных команд Приморского края

9 июня, PrimaMedia. О подготовке к предстоящему сезону приморских профессиональных команд, строительстве объектов спортивной инфраструктуры и развитии нового для региона олимпийского вида спорта – керлинга – рассказал журналистам на брифинге в рамках Пятого Дальневосточного МедиаСаммита-2018 во Владивостоке вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков. "Спартак-Приморье" сейчас собирает документы для попадания в единую лигу ВТБ, а "Лучу" поставили задачу выйти в Премьер-лигу в ближайшие три года ,сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По словам вице-губернатора, в настоящее время у всех приморских профессиональных команд наступил период подготовки к новому сезону.

"Спартак-Приморье" планирует выйти в высший дивизион российского баскетбола – Единую лигу ВТБ, для этого собирает необходимые документы, получает финансовые гарантии. Лига ВТБ – это следующий этап развития приморского баскетбола.

Футбольная команда "Луч" прошла лицензирование, подписан контракт с главным тренером Рустемом Хузиным, сейчас идет селекция игроков – подбирают команду для улучшения результатов и плавного выхода в перспективе в Премьер-лигу.

"Выйти в Премьер-лигу с большим бюджетом можно сразу, но мы ставим другие задачи – подняться в премьер-лигу и там оставаться. Это задача не одного года. Мы уже начали движение, у команды "Луч" появился партнер, вместе с ним будем работать над оптимизацией и улучшением результатов", – сообщил вице-губернатор.

Хоккейный клуб "Адмирал" находится сейчас в стадии получения лицензии на очередной сезон, в команде есть главный тренер – опытный наставник Сергей Светлов, идет подбор игроков. Есть задача собрать в "Адмирале" конкурентоспособный коллектив, который достойно представит Приморье в КХЛ.

Кроме того, Павел Серебряков обозначил необходимость развития современной спортивной инфраструктуры в связи с тем, что две предстоящие Олимпиады пройдут в соседних с Приморским краем странах. В 2020 году летние Игры будет принимать японский Токио, зимние, в 2022 году, столица Китая – Пекин.

"Нам нужна спортивная база, где принимать спортсменов сборных команд России. На сегодняшний день есть большой проект по реконструкции гребной базы в поселке Лозовом, где располагается уникальное незамерзающее озеро. Проект включает современный эллинг для лодок, стадион для тренировок, гостиницу для того, чтобы спортсмены проходили там адаптацию", – сообщил вице-губернатор.

Идет работа над проектом реконструкции спорткомплекса "Олимпиец", построенного к Олимпиаде 1988 году, которому тоже необходима модернизация, в том числе – строительство новых спортивных залов и гостиницы для спортсменов.

По словам заместителя главы региона, есть инициатива по строительству во Владивостоке центра керлинга.

"С этого года будет открыта секция керлинга на базе "Фетисов-Арены", куда будут принимать детей. В дальнейшем будет построена арена для керлинга, где планируется подготовка и адаптация национальной сборной. Керлинг у нас получил необычайную популярность. Помимо того, что это олимпийский вид спорта, он приобретает массовость в Приморском крае, это очень интересный вид спорта", –подчеркнул заместитель главы региона.

В настоящее время проводить адаптацию спортсменов перед Олимпийскими играми в Приморье планируют восемь Всероссийских федераций по видам спорта.

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений президента России Владимира Путина.

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2018 прошел во Владивостоке 6-7 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Программа МедиаСаммита традиционно разделена на несколько направлений: секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб.

Обучающие мастер-классы прошли, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. В мероприятии приняли участие более 6 000 человек.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.