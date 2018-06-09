"Студента года" выбрали в Находке

В Находке выбрали "Студента года-2018". Фото: пресс-служба администрации Находки

По итогам всех конкурсов почетное звание получила учащаяся 3 курса НГГПК Ксения Смирнова

9 июня, PrimaMedia. Ежегодно десятки студентов высших и средних специальных учебных заведений Находки, представляют на конкурс результаты своей социальной и творческой деятельности, рассказывают об успехах в учёбе. По итогам всех конкурсов звание "Студент года-2018" получила учащаяся 3 курса НГГПК Ксения Смирнова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Организатором конкурса выступает отдел по делам молодёжи и туризма администрации Находкинского городского округа.

Конкурс "Студент года-2018" проходил в два этапа. На первом, заочном, жюри выбрало из всех кандидатов шесть претендентов на главное звание. При этом оценивалась успеваемость молодых людей, их участие в научной и общественной деятельности, творческой, культурной и спортивной жизни учебного заведения и города, количество и уровень наград.

В очном этапе на сцене Международного морского клуба студенты ДМУ, НГГПК, филиалов ВГУЭС, ДВФУ, МГУ им. Невельского соревновались в творческих самопрезентациях и представили на суд жюри заранее подготовленные авторские социальные видеоролики.

Среди студентов оказались поэты и певицы, рукодельницы и кулинары и даже один любитель впечатляющих химических опытов. Для своих социальных роликов участники конкурса выбрали разные проблемы общества — детского сиротства, интернет-зависимости молодёжи, бездомных животных. Много эмоций у жюри вызвал видеоролик, напоминающий молодым людям о том, как важно для родителей и старших родственников их внимание, телефонные звонки, слова благодарности и любви.

По итогам всех конкурсов звание "Студент года-2018" получила учащаяся 3 курса НГГПК Ксения Смирнова. Второкурсник НФ ДВФУ Сергей Довгань набрал чуть меньше баллов и занял второе место. В прошлом году юноша также участвовал в конкурсе и был на третьем месте. На третьей ступени пьедестала оказалась второкурсница НФ ВГУЭС Дина Бей. Четвёртое место у студентки третьего курса МГУ им. Невельского Анны Полещук. Замыкает ряд победителей второкурсница ДМУ Дарья Дмитриева, получившая также специальный приз за лучший видеоролик.

Студентам вручены дипломы победителей и финалистов конкурса, ценные призы. За участие в конкурсе, активную жизненную позицию, успехи в учёбе поблагодарила студентов специалист управления образования администрации Находкинского городского округа, член жюри Надежда Кудинова.