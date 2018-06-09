Количество рейсов дачных автобусов увеличили в Находке

В Находке увеличено количество рейсов дачных автобусов по маршруту №32. Фото: пресс-служба администрации Находки

Расписание городских автобусов находится в разделе «Транспорт и связь» официального сайта администрации Находки

9 июня, PrimaMedia. Количество рейсов дачных автобусов увеличено в Находке. До 7 сентября по маршруту №32 "Арсеньева – сады "Золотое Кольцо" автобусы будут курсировать по средам, выходным и праздничным дням, а также по пятницам. Специалисты муниципалитета считают, что летом в последний рабочий день недели рейсы в направлении дачных массивов и бухты Козина будут востребованы среди горожан, сообщили ИА PrimaMediaв в пресс-службе администрации Находки.

Напомним, что ежегодно администрация Находки организует движение общественного транспорта к наиболее крупным садовым товариществам "Золотое кольцо", "Родничок" и "Липовка".

Так, по маршруту №31 "Кафе "Якорь" — сады "Золотое кольцо" в самое востребованное время, с 28 апреля по 7 октября автобусы будут совершают по пять рейсов ежедневно от остановки "Кафе "Якорь": 8.00, 9.40, 14.50, 16.30, 18.10. От остановки "Золотое кольцо" (ЦМСС): 8.53, 10.33, 15.43, 17.23, 19.03. Ещё один рейс выполняется от остановки "Площадь Совершеннолетия" в 11.33. В обратном направлении – в 12.50.

С 8 октября по 4 ноября маршрут №31 будет выполнять в рабочие дни по два рейса, в нерабочие – четыре. Отправление от остановки "Кафе "Якорь" по будням: 8.00 и 16.30; в праздничные и выходные: 8.00, 9.40, 16.30, 18.10. От остановки "Золотое кольцо" (ЦМСС): по будням: 8.53 и 17.23; в праздничные выходные: 8.53, 10.33, 17.23, 19.03.

Движение автобусов по маршруту №32 "Арсеньева – сады "Золотое Кольцо" в период с 8 июня по 7 сентября осуществляется по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Отправление от остановки "Арсеньева": 8.10, 10.17, 17.53. От остановки "Золотое кольцо" (ЦМСС): 9.13, 11.20, 18.55. До 31 октября автобусы пойдут по такому же расписанию, но только по средам, выходным и праздничным дням.

Автобусом по маршруту №33 "Рыбный порт – сады "Родничок" с 14 апреля по 28 октября дачники могут пользоваться ежедневно. От остановки "Рыбный порт" общественный транспорт отходит в 7.40, 9.15, 10.50. 18.45. От остановки "Автовокзал": 7.55, 9.30, 11.05, 17.15, 19.00. От остановки "Родничок": 8.28, 10.02, 11.42, 17.57, 19.35.

Во время наибольшей загруженности транспорта, с 1 мая по 30 сентября, на маршрут №33 выходят дополнительные автобусы по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Добавочные рейсы от остановки "Рыбный порт" идут: 8.15, 9.55, 18.05. От остановки "Автовокзал": 8.30, 10.10, 16.30 и 18.20. От остановки "Родничок": 9.07, 10.43, 17.11 и 18.52.

Пассажирские перевозки по маршруту №34 "Автовокзал – сады "Липовка" с 14 апреля по 21 октября выполняются по средам, субботам и праздничным дням. Отправление автобусов от автовокзала осуществляется в 8.00, в обратном направлении – в 18.00.

Кроме того, движение автобуса №3 "ДСУ – Рыбный порт" с 14 апреля до 30 сентября продлено до разворотной площадки в районе городского кладбища. В этот же промежуток времени маршрут №17 "Бархатная – тубдиспансер" работает в ежедневном режиме, включая выходные и праздники.

Напомним, что расписание всех городских автобусов находится в разделе "Транспорт и связь" официального сайта администрации Находки.