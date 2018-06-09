Одна из дискуссий секции "СМИ и НКО". Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia
МедиаСаммит

Медиасаммит дал шанс СМИ и благотворительным организациям услышать друг друга

В течение двух дней теме отношений НКО и медиа было посвящено 9 дискуссий

9 июня, PrimaMedia. Одной из главных тем V МедиаСаммита стала благотворительность – точнее, отношения некоммерческих организаций и СМИ. Приезжие и приморские эксперты провели 7-8 июня в общей сложности 9 дискуссий, посвященных очевидным и скрытым для постороннего взгляда проблемам взаимодействия благотворительных фондов с общественностью, органами власти, а зачастую – и с благополучателями, сообщает ИА PrimaMedia.

Благотворительных организаций с каждым годом в России становится все больше, причем, не только добросовестных. Отличать мошенников от тех, кто реально помогает людям, участников МедиаСаммита научила эксперт проекта "Все вместе против мошенников" Людмила Геранина. Она рассказала, чем опасно объявление благотворительного сбора с указанием номера банковской карты благополучателя и какие способы сбора считаются надежными.

"Собирать на карту нельзя просто потому, что данные благополучателя в открытом доступе привлекают внимание не только благотворителей, но и криминала. Это может быть просто опасно для жизни! – объяснила эксперт.

Помимо откровенного криминала у благотворительных фондов есть серьезная проблема с не столь явными, но не менее опасными недобросовестными "конкурентами" — мошенники, которые собирают деньги в коробки на улицах и в общественном транспорте вредят репутации добросовестных организаций. Поймать их за руку на обмане не так-то просто – лжеблаготворители подстраховываются несколькими реальными историями помощи, предъявляют необходимые документы, имеют сайты. Именно для защиты своей репутации серьезные благотворительные фонды объединились в Ассоциацию cоциально-ориентированных некоммерческих организаций "Благотворительное собрание "Все вместе". Сейчас в нее входят уже 52 организации, в том числе, фонд Константина Хабенского, "Подари жизнь", "АдВИТА", "Православие и Мир" и другие известные фонды. Ни один из них не занимается сбором средств на улицах. Для того, чтобы объяснить гражданам, что уличный сбор денег – мошенничество, активисты движения "Все вместе" задумали провести флеш-моб, выйдя на улицы Москвы в костюмах кота Базилио и лисы Алисы. Есть и серьезные способы противодействовать мошенникам – например, судебные иски, о них Людмила Геранина тоже рассказала.

Экспертами других дискуссий выступили руководитель благотворительного фонда "Владмама" Ольга Романова, представитель фонда "Даунсайд АП" Александр Боровых, онкопсихолог Екатерина Печуричко, член Общественного совета при Минвостокразвития РФ Сергей Габестро, представитель фонда ВВН Дарья Райчук, руководитель АНО "Гражданские медиа" Ксения Божок. В ходе дискуссий сотрудники некоммерческих организаций Приморья получили рекомендации, как грамотно продвигать свои проекты в СМИ и социальных сетях, на что стоит обратить внимание, формируя очередные запросы о помощи к потенциальным благотворителям, как измерить эффективность социальных проектов и составить заявку на получение гранта. Также на секции "СМИ и НКО" был представлен федеральный конкурс журналистских работ "Я — Созидатель", непосредственно адресованный некоммерческим организациям и журналистам, пишущим о них.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Федеральный конкурс "Я — Созидатель" представили на V МедиаСаммите

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

"Луч" в РФПЛ, "Спартак-Приморье" в лиге ВТБ: спортклубы Приморья готовятся к новому сезону

13:35

Федеральный конкурс «Я — Созидатель» представили на V МедиаСаммите

11:15

МедиаСаммит 2018: «Атака ботов: экосистема телеграмм-каналов»

11:10

Александр Поливанов: Instagram Stories – лучший способ рассказать историю

10:00

Александр Маркитанов в рамках МедиаСаммита научил медийщиков справляться со стрессом

08 июня, 13:45

Картина дня

Спасением «Восьмого чуда света во Владивостоке» занялись признанные профессионалы

10:20

Владимир Путин пригласил лидера КНР на ВЭФ во Владивосток

08 июня, 15:05

"Цвет настроения белый": Фасад мэрии Владивостока перекрасят

08 июня, 21:05

Иностранцы продолжают делать фото на краю видовой во Владивостоке, несмотря на ЧП

08 июня, 13:25

Трех депутатов парламента Приморья выдвинули на госнаграду

08 июня, 13:35

Андрей Тарасенко хочет пригласить Путина на погранпереход в Приморье
Всех накормим: "Владхлеб" снова угостил журналистов МедиаСаммита
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia