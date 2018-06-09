Медиасаммит дал шанс СМИ и благотворительным организациям услышать друг друга

Одна из дискуссий секции "СМИ и НКО". Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia

В течение двух дней теме отношений НКО и медиа было посвящено 9 дискуссий

9 июня, PrimaMedia. Одной из главных тем V МедиаСаммита стала благотворительность – точнее, отношения некоммерческих организаций и СМИ. Приезжие и приморские эксперты провели 7-8 июня в общей сложности 9 дискуссий, посвященных очевидным и скрытым для постороннего взгляда проблемам взаимодействия благотворительных фондов с общественностью, органами власти, а зачастую – и с благополучателями, сообщает ИА PrimaMedia.

Благотворительных организаций с каждым годом в России становится все больше, причем, не только добросовестных. Отличать мошенников от тех, кто реально помогает людям, участников МедиаСаммита научила эксперт проекта "Все вместе против мошенников" Людмила Геранина. Она рассказала, чем опасно объявление благотворительного сбора с указанием номера банковской карты благополучателя и какие способы сбора считаются надежными.

"Собирать на карту нельзя просто потому, что данные благополучателя в открытом доступе привлекают внимание не только благотворителей, но и криминала. Это может быть просто опасно для жизни! – объяснила эксперт.

Помимо откровенного криминала у благотворительных фондов есть серьезная проблема с не столь явными, но не менее опасными недобросовестными "конкурентами" — мошенники, которые собирают деньги в коробки на улицах и в общественном транспорте вредят репутации добросовестных организаций. Поймать их за руку на обмане не так-то просто – лжеблаготворители подстраховываются несколькими реальными историями помощи, предъявляют необходимые документы, имеют сайты. Именно для защиты своей репутации серьезные благотворительные фонды объединились в Ассоциацию cоциально-ориентированных некоммерческих организаций "Благотворительное собрание "Все вместе". Сейчас в нее входят уже 52 организации, в том числе, фонд Константина Хабенского, "Подари жизнь", "АдВИТА", "Православие и Мир" и другие известные фонды. Ни один из них не занимается сбором средств на улицах. Для того, чтобы объяснить гражданам, что уличный сбор денег – мошенничество, активисты движения "Все вместе" задумали провести флеш-моб, выйдя на улицы Москвы в костюмах кота Базилио и лисы Алисы. Есть и серьезные способы противодействовать мошенникам – например, судебные иски, о них Людмила Геранина тоже рассказала.

Экспертами других дискуссий выступили руководитель благотворительного фонда "Владмама" Ольга Романова, представитель фонда "Даунсайд АП" Александр Боровых, онкопсихолог Екатерина Печуричко, член Общественного совета при Минвостокразвития РФ Сергей Габестро, представитель фонда ВВН Дарья Райчук, руководитель АНО "Гражданские медиа" Ксения Божок. В ходе дискуссий сотрудники некоммерческих организаций Приморья получили рекомендации, как грамотно продвигать свои проекты в СМИ и социальных сетях, на что стоит обратить внимание, формируя очередные запросы о помощи к потенциальным благотворителям, как измерить эффективность социальных проектов и составить заявку на получение гранта. Также на секции "СМИ и НКО" был представлен федеральный конкурс журналистских работ "Я — Созидатель", непосредственно адресованный некоммерческим организациям и журналистам, пишущим о них.